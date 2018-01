Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 02.01.2018

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Freitagnachmittag hat sich auf der Puschkinstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein 59-Jähriger wollte mit seinem Pkw vom Damaschkeweg in die Markendorfer Straße einbiegen, beachtete jedoch nicht den aus der Puschkinstraße kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrer des vorfahrtberechtigten Autos leicht verletzt wurde. Ein Alkoholtest bei dem anderen Autofahrer ergab einen Wert von 1,2 Promille, sodass sein Führerschein sichergestellt wurde. Der Sachschaden beträgt 5000 Euro.

Einfamilienhaus aufgebrochen

In der Nacht zu Sonnabend sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Hansastraße eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Audi gestohlen

Vom Parkplatz der Garten-sparte „Am Messegelände“ ist am Freitag ein Audi A3 gestohlen worden. Der Besitzer war auf seinem Grundstück und hatte seine Jacke mit Autoschlüssel und Papieren in der Laube abgelegt. Beides hatten die Täter mitgenommen.

Geblitzt wird heute an der Leipziger Straße in Richtung H.-Hildebrand-Straße.

Blitzer