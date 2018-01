Polizeibericht Strausberg vom 02.01.2018

Irina Voigt

Strausberg (MOZ) Zigarren und Telefone erbeutet

Petershagen-Eggersdorf. Bewohner eines Einfamilienhauses in der Karl-Liebknecht Straße bemerkten am Sonnabend gegen 17.45 Uhr eine unbekannte Person in ihrem Haus, die durch eine offene Terrassentür in das Haus gelangt war. Danach bemerkten die Bewohner, dass Zigaretten und Telefone aus dem Haus fehlten. Ein 32-jähriger betrunkener Obdachloser konnte wenig später mit der Beute auf dem Bahnhof Petershagen festgenommen werden.

Durchs Fenster ins Haus gekommen

Rehfelde. Unbekannte drangen in der Silvesternacht nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Lagerstraße ein. Es wurden die Zimmer und Schränke durchsucht, nach ersten Erkenntnissen fehlt Bargeld.

Von der Leiter gefallen

Buckow. Mehrere Personen hielten sich in der Silvesternacht unberechtigt auf dem Dach des ehemaligen Ferienheimes im Weinbergsweg auf. Beim Verlassen des Dachs gegen 1.45 Uhr stürzte eine 33-Jährige von einer Leiter und fiel eine Etage tiefer. Sie erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Betrunken auf dem Fahrrad

Müncheberg. Ein 60-jähriger Radfahrer zeigte den Beamten in der Eberswalder Straße am Silvestertag gegen 13.30 Uhr den Stinkefinger. Als die Beamten den Mann kontrollierten, stellten sie fest, dass er betrunken war. Der Wert lag bei 1,89 Promille.