Polizeibericht Seelow vom 02.01.2018

Umland

Seelow (MOZ) Markt mit Graffiti beschmiert

Wriezen. In Wriezen haben Mitarbeiter des Aldi-Marktes am Freitagnachmittag zwei Jugendliche bzw. junge Männer gestellt, die den Markt mit Graffiti beschmierten. Bei dem 16- und dem 20-Jährigen wurden insgesamt 29 Sprayflaschen gefunden. Die beiden wurden wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Kennzeichen gestohlen

Neuhardenberg. Unbekannte Täter haben am Freitag an der Ernst-Thälmann-Straße in Neuhardenberg das vordere Kennzeichen von einem Renault gestohlen. Das Kennzeichen lautet MOL-KP 81.

Alkoholisierter Radfahrer

Müncheberg. Ein 60-jähriger Radfahrer hat Polizeibeamten in der Eberswalder Straße in Müncheberg einen Mittelfinger gezeigt. Als er daraufhin kontrolliert wurde, stellten Polizisten fest, dass der Mann sein Fahrrad unter Alkoholeinwirkung führte. Ein Test ergab 1,89 Promille. Er musste zur Blutentnahme.