Letzte offizielle Stippvisite in der Wache

Marco Winkler

Oranienburg (OGA) In der Fahrzeughalle der Oranienburger Feuerwache riecht es am Silvestermorgen nach Weihnachten. Die hauptamtlichen Kräfte der Stadt kochen ein Stockwerk höher in der Julius-Leber-Straße, besser gesagt ihr Chefkoch Andreas Feske, der seit 23 Jahren in der Wehr aktiv ist. "Es soll schmecken", sagt er über seine Gänsekeulen-Menü, als er gerade den Kloßteig zu Kugeln formt.

Derweil greift Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD), der zur Silvester-Stippvisite vorbeischaut, in die Schüssel mit kandierten Nüssen, selbst gemacht von Feuerwehrmann Frank Kolberg. Acht Einsatzkräfte des Löschzuges sind seit 6.45 Uhr im Dienst. Kaffee, Kurzausbildung, Dienste wie Fahrzeugpflege, Kochen, Sport und der Bereitschaftsdienst stehen auf dem Programm. "Eine normale Silvesterbesetzung", so Kolberg, der auf eine ruhige Nacht hofft. Die Schicht von ihm, Chefkoch Feske sowie den Kollegen Sascha Gellert, Marco Prang, Martin Rieks, David Herholz, Nils Römer und Ronny Stöwe endet erst nach 24 Stunden. Es ist ein geselliger Morgen. Und doch liegt nicht nur der Duft von Gänsebraten in der Luft, es heißt auch Abschiednehmen.

Der Besuch des Bürgermeisters ist seine letzte offizielle Amtshandlung. Mit dabei hat er eine Tüte voller Süßigkeiten. Die werden die Hauptamtlichen wohl beim Dienstsport wieder abtrainieren müssen. "Das macht jeder ganz individuell am Nachmittag", verrät Sascha Gellert über die Aktivitäten im Sportraum. Hantelbank, Laufband, Ergometer. Das Training soll auch wach halten. Nach einem anstrengenden Jahr mit Sturmtief und Regenmassen rechnen die Feuerwehrmänner mit einer Einsatzzahl, die vierstellig werden könnte. "Bisher sind alle Löschzüge mehr als 900 Einsätze gefahren, aber es fehlen die Daten aus dem Dezember und einige Löschzüge müssen ihren Zahlen noch abgeben", so Kolberg. "Wir werden wohl an der 1000er-Marke kratzen."

Hans-Joachim Laesicke: "Ich bin stolz auf die Entwicklung der Feuerwehr." Er denkt dabei vor allem an seine Anfangsjahre, als er ab 1990 erster Beigeordneter und als Ordnungsdezernent drei Jahre für die Feuerwehr zuständig war. "Es war alles sehr bescheiden", sagt er über die damalige Ausstattung und Technik. "Angefangen haben wir in Sachsenhausen mit dem Bau einer neuen Feuerwache. Und es wurde das erste Fahrzeug aus Westdeutschland gekauft." Der Innenstadt-Löschzug kam damals noch in einer ausgebauten Garage unter. Heute ist die Oranienburger Wehr mit ihren zehn Löschzügen gut aufgestellt. "Vielen ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, was sich alles in den letzten 28 Jahren für die Feuerwehr verändert hat." In seinem Büro hängt noch ein Bild, das die ehemalige Feuerwehrarmada mit all ihrer Technik zeigt. Zwischen Weihnachten und Neujahr hat er seine Amtsstube geräumt, Kisten gepackt, entrümpelt, sortiert. Einige Erinnerungen, vor allem Fotografien, nimmt er mit nach Hause. Anderes überlässt er dem neuen Bürgermeister, seinem Sohn Alexander Laesicke (parteilos). "Auch die Einrichtung wird sicher bleiben, nur den alten Röhrenfernseher wird er bestimmt nicht übernehmen." Nach einem internen Frühstück für die Kollegen am 4. Januar in der Orangerie wird er nach 24 Dienstjahren den Staffelstab am 8. Januar übergeben.