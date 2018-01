Wieder Proteste im Iran - Ein Polizist getötet

dpa-infocom

(dpa) Teheran (dpa) – Bei erneuten Protesten im Iran ist am Montag ein Polizist getötet worden. Nach Berichten der Nachrichtenagentur Tasnim wurde der Polizist in Nadschafabad im Zentraliran von einem bewaffneten Demonstranten ermordet, drei weitere seien verletzt worden.

In der Nähe Nadschafabads sei zudem eine Polizeiwache von Demonstranten angegriffen und in Brand gesetzt worden.

In sozialen Netzwerken wird derweil behauptet, dass die Polizei in Dutzenden Städten auf die Demonstranten schießen würde. Dabei soll es erneut Tote gegeben haben. Laut Augenzeugenberichten kam es auch in Teheran wieder zu Protesten und gewaltsamen Ausschreitungen.

Eine neutrale Verifizierung der Ereignisse ist unmöglich, auch weil von keiner Seite genaue Details genannt werden. Laut amtlichen Angaben wurden in den vergangenen vier Tagen zehn Demonstranten getötet. Zwei weitere Menschen - ein alter Mann und ein Kleinkind - kamen zudem bei einem Unfall während der Proteste im westiranischen Dorud ums Leben.