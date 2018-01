Rene Wernitz

Havelland/Ribbeck (BRAWO) Der Tourismusverband Havelland e.V. hat einen neuen Geschäftsführer. Der 36-jährige Matthias Kühn beginnt am 2. Januarmit der Arbeit am Vereinssitz in Ribbeck.

Der in Zossen geborene, gelernte Veranstaltungskaufmann trat damit die Nachfolge von Ines Kias an, die den Posten der Geschäftsführerin im September 2017 abgegeben hatte. Sie ist jetzt an der Volkshochschule Havelland die Fachbereichsleiterin Sprachen/Kultur & Kreativität/Grundbildung.Kühn war zuletzt als freiberuflicher Tourismusberater tätig. Davor war er Geschäftsführer der in Zossen ansässigen Erlebnisbahn.de GmbH, die Draisinen-Touren anbietet.