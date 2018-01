Unerlaubte Böller sichergestellt

LR Fürstenwalde

Fürstenwalde (MOZ) Gleich zweimal stellten Polizisten am Sonnabend gegen 22 Uhr in Fürstenwalde Personen fest, die sogenannte Polenböller mit sich führten. Der erste Fall ereignete sich in der Eisenbahnstraße, als ein 19-jähriger Fürstenwalder kontrolliert und dabei 20 der Böller bei ihm gefunden wurden. Die zweite Kontrolle erfolgte in der Ernst-Thälmann-Straße. Hier waren ein 18- sowie ein 19-Jähriger aus Fürstenwalde betroffen, die ebenfalls unerlaubte Böller dabei hatten. Die Sprengkörper wurden von der Polizei sichergestellt. Gegen alle drei Personen wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gefertigt.