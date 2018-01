Pokal geht nach Eisenhüttenstadt

Hans Eberhard

Frankfurt (MOZ) Der FC Eisenhüttenstadt hat sich zum wiederholten Mal den Elektro-Jahn-Cup beim Benefiz-Turnier des 1. FC Frankfurt geholt. Der Brandenburgligist setzte sich im Finale mit 2:1 gegen das Frankfurter All-Star-Team durch. Die Gastgeber kamen bei der 28. Auflage des Hallenfußballturniers auf Rang 3.

Die Freude beim Sieger war groß, zumal sich der FCE drei Tage zuvor schon den Pokal beim Budenzauber des FC Union gesichert hatte. "Der Einstieg in die Hallensaison ist geglückt, es hat einen Riesen-Spaß gemacht in Frankfurt ", freute sich Andreas Schmidt. "Die Vorrunde mit drei Siegen und einem Unentschieden war in Ordnung, damit sind wir im Halbfinale dem technisch versierten Favoriten 1. FCF aus dem Wege gegangen", urteilte der Eisenhüttenstädter Trainer.

Stattdessen musste die Mannschaft beim 5:4 nach satter 4:1-Führung gegen den polnischen Viertligisten Polonia Slubice noch um den Erfolg bangen. "Da war die Konzentration fast im Eimer", bestätigte der 40-jährige Coach. Im Endspiel gegen die All Stars machte der FCE durch Treffer von Nico Fischer und Mariusz Wolbaum bei einem Gegentor von Henry Haufe die Überraschung perfekt. Carsten Hilgers (mit spektakulärem Rückfallzieher) und der mitspielende Torwart Danny Grünberg waren neben Wolbaum (Torschützenkönig beim Union-Turnier) die treibenden Kräfte beim Turniersieger.

Oberligist 1. FCF, der die jüngste Mannschaft aufs Parkett der Brandenburghalle geschickt hatte, war mit vier Siegen durch die VorrundenGruppe A marschiert. In einem an Tempo und Dramatik kaum zu überbietenden Halbfinale gegen die All Stars als Zweitplatzierte der Staffel B hatte John Lukas Sauer die Gastgeber in Führung gebracht. Nach einer Rettungstat war Schlussmann Damian Schobert gegen den Gewaltschuss des aufgerückten Torhüters Florian Bitzka machtlos - 1:1. Im Neun-Meter-Schießen hatten Leon Herzberg, Paul Peschke und Lukas Guttke nach zwei Dreier-Serien vom Punkt dann knapp das Nachsehen gegen die ehemaligen Frankfurter Viktorianer Henry Haufe, Marcel Hadel und Christian Hanne (3:4). "Das war unglücklich, denn für viele der knapp 700 Besucher war das schon das vorweggenommene, eigentliche Endspiel", bedauerte Markus Derling. Der FCF-Präsident war sich zu Beginn der Fünf-Stunden-Veranstaltung nicht zu schade, selbst als Statistik- und Zeitnehmer-Helfer für Hallensprecher Andreas Arndt zu fungieren. "Für einen guten Zweck lohnt es immer, sich einzubringen."

Im Kräftemessen mit Polonia Slubice um Rang 3 führte der 1. FCF durch Treffer von Sauer und Paul Peschke, musste jedoch durch Marcin Kurkowski und Mariusz Guraj noch den Ausgleich schlucken. Also wieder die Entscheidung vom Punkt: drei Schützen gegen den Torhüter. Lars Wiedenhöft, Peschke und Sauer triumphierten diesmal mit 3:1.

Ein "bronzener" Trost, wenngleich ein schwacher, denn der Ausrichter stellte ein technisch versiertes und engagiertes Jung-Team auf die Beine, das mehr wollte. Leon Herzberg war mit 20 Jahren und sechs Monaten der älteste im Oktett. Und John Lukas Sauer erwies sich mit sechs Treffern als der beste Schütze.

Die im Vorjahr siegreiche Überraschungs-Mannschaft vom 1. FCF II - diesmal auf fünf Positionen verändert - konnte mit nur einem Dreier in der Vorrunde nicht ernsthaft ins Spitzen-Geschehen eingreifen. Der Kreisoberligist landete im Zehner-Feld am Ende nur auf Position 8 hinter dem FSV Dynamo Eisenhüttenstadt, Preußen Beeskow und Union Booßen.

Bemerkenswert ist erneut die Spendenbereitschaft der Besucher und Mannschaften beim Turnier. Michael Grundemann ersteigerte das signierte RB-Leipzig-Trikot für 200 Euro. Insgesamt kamen 940 Euro zusammen. "Zum ersten Mal nach 27 Jahren wird der Erlös in ein eigenes Vorhaben, den dringend benötigten Platzneubau für unsere fast 200 Kinder fließen", erläuterte Vizepräsident Thomas Bleck. Das Projekt "Wir brauchen mehr Platz" sei für den Verein und für die fußballbegeisterten Kinder und Jugendlichen in Frankfurt ein Meilenstein in die Zukunft.