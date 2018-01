Unerwartet viele Radfahrer

Kerstin Bechly

Frankfurt (MOZ) Etwa 280 Teilnehmer sind zur Silvester-Tour des MSV Tripoint nach Güldendorf gekommen. Einen großen Zuspruch fanden die beiden Radtouren. "Wir fahren immer eine ähnliche Strecke Richtung Helene, an den Bahngleisen entlang, durch den Wald und vom See dann zurück. Bis auf ein Stück, das von Forstfahrzeugen sehr zerfahren war, und einer abgesprungenen Kette, lief es alles gut", schilderte Tourführerin Cathleen Positzki. Nahe den Bahngleisen war ihre 17-köpfige Jedermann-Gruppe von den ambitionierten Radsportlern überholt worden. Die hatten kurzfristig ihre Strecke geändert, "in den Oderwiesen war es zu nass", begründete Anführer Dennis Vögeding. So ging es am Faulen See vorbei ebenfalls zum Helenesee und nach Lossow. Dort blieb wie gewohnt Zeit für eine Glühwein-Pause. "Der hat für die 37 Mann erst nicht gereicht. Aber mein Schwiegervater Harald Bock hatte noch Reserven im Keller", schmunzelte Vögeding, der sich auch über die polnischen Radler in seiner unerwartet großen Gruppe freute.

Während die Radler noch unterwegs waren, kamen nach fünf Kilometer Lauf durch die Tzschetzschnower Schweiz der 14-jährige Theo Harz, Fußballer bei Energie Cottbus, Freizeitläufer Jens Lehmann und PSV-Judoka Lara Ackermann ins Ziel. Neben den über 100 Läufern, von den viele zwei Runden liefen, und Nordic Walkern, bildeten die 120 Wanderer wie immer die größte Gruppe. Die 80-jährige Wanderleiterin Waltraud Planeta führte sie durch das Mühlental, wo viele erstmals am Wasserfall vorbeikamen.