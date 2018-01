Referees tauschen die Rollen

Ingo Muhme

Borgsdorf (MOZ) Sieger des diesjährigen "Pfeifen-Cups" ist hochverdient das Team Brandenburg/Berlin. Die traditionsreiche Veranstaltung wird von den Schiedsrichtern des Fußballkreises Oberhavel/Barnim jährlich auf die Beine gestellt. "Dies ist das sechste Mal. Unser alter Lehrwart Boris Meister hat das damals ins Leben gerufen und wir wollen das gerne weiterführen", berichtet Schiri-Chef Michael Reichert und blickt schon ein wenig enttäuscht auf die leeren Zuschauerränge in der Borgsdorfer Sporthalle. "Dies hier interessiert aber wirklich keinen. Den Zuschauerschnitt von zehn Personen haben wir jedes Jahr."

Gespielt wurde im Modus Jeder gegen Jeden, in Hin- und Rückrunde mit den Teams Oberhavel, Barnim, Brandenburg/Berlin und Havelland. Ein Schmankerl hatte der Wettstreit dann noch zusätzlich zu bieten. Zu den Referees, die die Partien leiteten, hatte sich der Trainer des Brandenburgligisten TuS Sachsenhausen Oliver Richter gesellt. "Ich bin von Michael Reichert eingeladen worden und dem auch gerne nachgekommen." "Sachsenhausen nimmt an vielen Turnieren teil und da gab es in letzter Zeit doch einige Diskrepanzen zwischen den Trainern und Schiedsrichtern. Da habe ich Herrn Richter gebeten, doch mal bei uns zu pfeifen und seine Zusage kam prompt", fügte Reichert hinzu.

Im Verlauf des Turniers kristallisierte sich schon recht schnell heraus, wer am Ende die Nase vorne haben könnte. Das Team Brandenburg/Berlin, gespickt mit den Ahrensfelder Schiris Muhme, Springer, Howaldt und Kalitta und ergänzt durch Berliner Referees, bestimmte weitestgehend die Szenerie. Aber auch die anderen Vertretungen zeigten große Abschlussfreude, erzielten dabei reichlich Tore und hatten in der Vorbereitung dazu spielerisch einiges zu bieten. Bemerkenswert war auch die Schiedsrichterleistung von Oliver Richter, der ruhig die Partien leitete. Nicht ganz ernstgemeinte Anmachsprüche der Schiedsrichter-Übermacht steckte er emotionslos weg und bewies damit, dass es auch anders geht.

Trainer, die im Spielalltag so ihre Problemchen mit den Referees haben, als Schiedsrichter zu dieser Veranstaltung zu "verpflichten", sollte unbedingt Schule machen, waren sich am Ende alle einig. Und ein bisschen mehr Werbung könnte das Ganze auch vertragen. Es gibt bestimmt genug Spieler, die ihren Übungsleiter mal pfeifen sehen möchten, und ganz ehrlich, ansehnlich Fußball spielen können Schiedsrichter auch.