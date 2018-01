Von Pilotenschein bis Sportschule

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Mehr Sport treiben, abnehmen, sich gesünder ernähren, aufhören zu rauchen - laut Statistik gehören diese zu den beliebtesten Wünschen für das neue Jahr. Sportler brauchen sich das alles nicht vorzunehmen. Was wünschen sie sich für 2018? Wir haben bei einigen nachgefragt.

Der Wunsch, abzunehmen, ist einer der am meisten genannten bei Umfragen über die guten Vorsätze. Bei Basketballer Jonas Böhm lautet er jedoch genau anders herum. Sein Vorsatz für 2018: Bloß kein Gewicht verlieren. "Ich war schon als Kind und Jugendlicher immer sehr schlacksig. Auf meiner Position muss ich aber Leute hin- und her schieben können. Deshalb muss ich mein Kampfgewicht unbedingt halten." Der 2,04 Meter große Berliner ist Center bei Lok Bernau, einem von Brandenburgs besten Basketballteams. Um seine 103 Kilo Kampfgewicht zu halten, muss er viel Krafttraining absolvieren. "Auf die Ernährung achte ich natürlich auch." Böhm, der Referendar an einer Gemeinschaftsschule in Berlin ist, hat Silvester ganz ruhig mit seiner Frau zu Hause verbracht. "Wir haben zwei kleine Katzen, für die es das erste Silvester war. Wir wollten daher zu Hause sein und haben ein paar Freunde eingeladen", berichtet er.

Der sportliche Vorsatz des 30-Jährigen: "Mit meinem Team das Heimrecht für die Playoffs sichern, also einen Platz unter den ersten vier holen und dann so weit kommen wie möglich. Vielleicht ist dann die ProB-Meisterschaft drin." Das wäre natürlich das Sahnehäubchen für 2018.

Fast einen halben Meter kleiner, aber mindestens genauso sportbegeistert ist die elfjährige Sophie Mammok. Die Bernauerin ist eine von Brandenburgs besten Nachwuchs-Leichtathleten, wurde 2017 Landesmeisterin im Dreikampf und im Schlagball. Für sie gibt es für 2018 ein ganz großes Ziel: "Ich möchte es auf die Sportschule in Potsdam schaffen", erzählt die Schülerin der Georg-Rollenhagen-Schule. Den Grundstein dazu hat sie schon 2017 gelegt, indem sie den ersten Sichtungstermin bestanden hat. Doch die letzte Bewährungsprobe steht noch an. Vom 14. bis 17. Januar geht es ins Trainingslager. "Dort fällt dann die Entscheidung", berichtet Sophie. Klappt ihr sehnlichster Wunsch für das kommende Jahr, würde sie unter der Woche in Potsdam wohnen und käme nur am Wochenende nach Hause. Eine ganz schöne Umstellung die eine Elfjährige. "Ach, ich glaube, Heimweh bekomme ich nicht, das geht schon", winkt sie jedoch ab. Der Wunsch, sich noch mehr auf den Sport konzentrieren zu können, geht vor. Auch ihre sportlichen Ziele sind hoch gesteckt. Im Schlagball ist sie mit 48,50 Metern Landesmeisterin geworden, in diesem Jahr will sie die 50-Meter-Marke knacken. Endlich ist die Grundschülerin, die bei den Bernauer Lauffreunden trainiert, jetzt auch alt genug, um im Speerwurf anzugreifen. Diese Disziplin gab es bislang noch nicht für ihre Altersklasse, Sophie trat bislang gegen ältere Konkurrentinnen an. Dieses Jahr kann es aber offiziell los gehen. "Ich will an die 30-Meter-Marke ran kommen", sagt Sophie selbstbewusst. Damit dürfte sie wieder zu den Besten des Landes gehören.

Das Thema Gewicht spielt beim Eberswalder Boxer Rico Müller derzeit eine nicht unbedeutende Rolle. Deutschlands Nummer eins im Weltergewicht (IBO) muss noch ein paar Kilos verlieren, damit er im Februar wie geplant im Kampf gegen Florian Wildenhof (WBU-Europameister im Mittelgewicht) in seiner Heimatstadt Eberswalde antreten kann. Dann tritt er im Halbmittelgewicht an und darf nur 70 Kilo auf die Waage bringen. "Derzeit sind es ein paar mehr", gibt er lachend zu. "Bei mir sind es leider Gummitiere und Schokolade", sagt Ricco lachend, wie er es trotz täglichem harten Sportprogramm auf ein paar Kilos zu viel bringt. "Aber ab jetzt werde ich wieder bisschen weniger essen." Freundin Julia achtet ebenfalls darauf, dass Süßes abends nicht mehr auf den Tisch kommt.

Für den Eberswalder wird es ein besonderes Jahr. "Ich will 2018 ein Zeichen setzen und ganz oben anklopfen." Trainer Michel Trabant, selbst einst Europameister im Weltergewicht, hält Müller für einen der zehn besten Weltergewichtler weltweit. "Ich würde mich gerne in regionalen Titelkämpfen beweisen, um auch in die Ranglisten der WBO, WBC und WBA rein zu rutschen", sagt Müller. Aber dafür braucht er Unterstützung eines Sponsors. "Wir sind da gerade in Verhandlungen mit jemand. Ich hoffe, das klappt", so Müllers Wunsch für 2018. Ist er nämlich in den anderen Ranglisten ebenfalls gelistet, könnte er Zutritt zu den lukrativeren Kämpfen in den USA bekommen, wo das Weltergewicht einen viel höheren Stellenwert hat als in Deutschland. Immerhin hat sich der 30-Jährige in seinem Kampf gegen den besten Weltergewichtlicher Jeff Horn gut geschlagen. Die Boxwelt hat ein Auge auf ihn. "In diesem Jahr stehen die Chancen für mich gut", ist Müller überzeugt.

"Über den Wolken, muss die Freiheit doch grenzenlos sein." Ob diese Zeilen von Reinhard Mey stimmen, davon kann sich in diesem Jahr Alexander Paul überzeugen. Der 31-Jährige tanzt in der Bundesliga-Formation des Tanzclub Bernau und absolviert nebenbei seinen Privatpilotenschein. Eine Fahrt in einem Flugsimulator hatte sein Interesse geweckt, nach einem Schnupper-Flugtag war dann klar: Das will ich. "Ich habe meine Piloten-Ausbildung im vergangenen Jahr begonnen, jetzt geht es endlich los mit den ersten Flugstunden, darauf freue ich mich schon riesig", erklärt Paul.

Viel Zeit bleibt ihm dafür jedoch nicht, denn auch das Tanzen fordert ihm und seiner Mannschaft gerade alles ab. Schließlich steht am 13. Januar das erste Bundesligaturnier in Ludwigsburg an. "Da würden wir natürlich gerne unseren tollen fünften Platz von der Deutschen Meisterschaft wiederholen. Das ist auch unser Saisonziel, aber das wird sehr schwer", weiß der Team-Kapitän. Die Abstände der Plätze fünf bis acht waren bei der Meisterschaft sehr gering. "Und die anderen Teams schlafen nicht." Deshalb haben die Bernauer auch zwischen den Tagen viel trainiert. "Die Stimmung im Team und mit der neuen Trainerin ist super", sagt der Formationstänzer. "Das Team ist durch den Erfolg bei der Meisterschaft auch nochmal enger zusammen gerückt." Alle freuen sich nun auf das Turnier am 27. Januar vor heimischem Publikum in Bernau.