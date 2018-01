Am Silvestertag rein in die Laufschuhe

Carola Voigt

Schwedt/Angermünde (MOZ) Zahlreiche Beinpaare haben sich laufend, walkend oder wandernd aus dem Sportjahr 2017 verabschiedet. Bei den traditionellen Silvesterläufen der Schwedter Hasen und des ESV Angermünde gingen anschließend natürlich auch viele gute Wünsche fürs neue Jahr mit auf den Heimweg.

Neuer Treffpunkt - weiter gute Resonanz. So könnte man die fünfte Auflage des Schwedter Fielmann-Silvesterlaufes kurz zusammenfassen. Die Hasen des TSV Blau-Weiß Schwedt hatten sich nicht nur mit dem Lauf-Namensgeber, sondern erstmals mit der AG City verbündet. "Fielmann-Filialleiter Stefan Krasa hatte den Wunsch geäußert, den Lauf hierher in die Innenstadt zu verlegen. Wir wollten gern mal etwas anderes ausprobieren. Sicherheitshalber haben wir an der Bushaltestelle Külzviertel am Waldrand Zettel angebracht, falls sich jemand auf die bisherige Silvesterlauf-Strecke verirren sollte. Fortan starten wir also immer in der Vierradener Straße", sagte Heike Sternkiker, die sich mit allen Gästen auch über die Anwesenheit von "Hasenvater" Dietrich Lüthke freute, dem Steffi Skara zum "Schmieren der Gelenke" ein Fläschchen Rotwein schenkte."

Als das laute Glockengeläut vom Turm der evangelischen Kirche verklungen war, schickte Stefan Skara als Startsignal eine Silvesterrakete in den noch weitgehend blauen Himmel. Ab ging es für alle 111 Teilnehmer Richtung Vierradener Platz - während Kinder und Laufanfänger am Tannenbaum vorbei in Richtung Stadthäuser und Stadtpark weiter joggten, umkurvten die Geübteren den Baum und setzten ihre letzte sportliche Einheit des Jahres Richtung Stadtbrücke fort. Fünf Kilometer standen für die übergroße Mehrzahl der Silvesterläufer in der Oderstadt auf dem Programm.

Im Ziel zurück, konnte man sich warmen Tee oder Glühwein, zuverlässig erneut durch Familie Papendieck zubereitet, schmecken lassen. Zudem gab es bei einer kleinen Tombola viele kleine Fielmann-Preise zu gewinnen. Drei Läufer (Marianne Böhlke, Sarah Glöckner und Jannis Krasa) durften sich über einen Karpfen freuen, den Fischer Zahn als treuer Spender bereitgestellt hatte. Zudem füllte sich eine kleine Spendendose (122 Euro), in welcher die Schwedter Hasen "Spritgeld" für die Fahrer ins rumänische Kinderheim Ocland schon für den nächsten Dezember sammelten.

Nur 13 Tage wird 2018 alt sein, dann laden die "Hasen" mit dem ersten Lauf des UDG-Junior-Cross-Cups bereits wieder zum ersten Wettbewerb des neuen Jahres ein.

Milde fünf Grad, kein Regen - das waren gute Bedingungen für gut 40 Teilnehmer bei der 39. Auflage des Silvesterlaufes der Lokvögel des ESV Angermünde - auch eine Option, den Weihnachtspfunden zu Leibe zu rücken.

Maik Schweizer kam um kurz vor zehn Uhr gerade noch rechtzeitig ins Stadion. "Wir sind gestern erst spät aus dem Skiurlaub zurückgekommen", gab er kund. Stunden später hatte er statt den Bettern unter den Füßen schon wieder die Laufschuhe an. Lothar Stahl, ein ESV-Urgestein, zündete die 39. Startrakete und stellte fest: "Unglaublich, wie die Zeit vergeht, im nächsten Jahr sind es bereits vier Jahrzehnte". Anders als sonst, wurde dieses Mal auch beim ersten Zieleinläufer eine Rakete abgefeuert, denn aus Versehen wurden zwei Geschosse besorgt.

Von der Angermünder Stadionrund führten die zwei Streckenlängen über das Pappelwäldchen zum Wolletzsee und wieder zurück. Damit sich keiner der Teilnehmer verläuft, führte ESV-Chefin Yvonne Langbecker die Läufergruppe an. Alternativ zu zwölf Kilometern waren auch neun im Angebot. Eine offizielle Zeitmessung und Platzierungen gab es bei diesem lockeren Jahresausklang nicht. Für den Veranstalter war es wichtig, dass seine Mitglieder und Gäste unversehrt ins Ziel kamen, und das taten sie. In der Sportler-Klause am Stadion fand die letzte Veranstaltung des Jahres ihren Ausklang. Die Teilnehmer ließen sich belegte Brötchen, Pfannkuchen, Tee und Glühwein schmecken und plauderten über das abgelaufene Jahr sowie über erste Wettkämpfe im neuen Jahr.