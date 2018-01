Alkoholisiert gegen Baum gefahren

LR Erkner

Schöneiche (MOZ) Ein 35-jähriger Berliner hat am Sonnabend gegen 13.43 Uhr in der Schöneicher Eichenstraße die Kontrolle über sein Auto verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei am Montag berichtete, kollidierte der Mann zunächst mit einem Straßenbaum und kam dann an einer Steinmauer zum Stehen. Die hinzugerufenen Polizisten hätten dann vor Ort beim Fahrer festgestellt, dass dieser unter Einfluss von Alkohol stand und außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,7 Promille. Anschließend musste der Mann noch eine Blutprobe abgeben und wurde dann zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus behalten. Zusätzlich zu den beiden Verkehrsdelikten, für die sich der Fahrer nun verantworten muss, wurde auch festgestellt, dass er durch gleich zwei Staatsanwaltschaften zur Fahndung ausgeschrieben war.