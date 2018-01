Hunde schlagen Diebe in die Flucht

Martin Stralau

Woltersdorf (MOZ) Einen Einbruch in ihr Haus in der Paul-Singer-Straße meldeten die Geschädigten am Sonntagnachmittag der Polizei. Unbekannte waren über ein aufgehebeltes Fenster nach innen gelangt und hatten dort sämtliche Räume durchsucht. Was entwendet wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren. Der vorläufige Schaden liegt bei rund 500 Euro.

Ein versuchter Einbruch in der Lenzstraße wurde der Polizei am Montagmorgen gemeldet. Die Täter hatten ihr Vorhaben abgebrochen, da die Hunde im Haus angeschlagen hatten. Schaden: etwa 500 Euro.