Vier Einbrüche in zwei Häuser

LR Fürstenwalde

Fürstenwalde (MOZ) Am späten Sonnabendabend sind bisher unbekannte Täter in der Fürstenwalder Eisenbahnstraße in eine Wohnung eingedrungen, die zu einem Mehrfamilienhaus gehört. Die Täter hatten zunächst die Eingangstür des gesamten Hauses und dann die Wohnungstür aufgebrochen. Anschließend wurde die Wohnung durchsucht und "eine nicht unerhebliche Menge an Bargeld entwendet", wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie setzte Kriminaltechniker ein und nahm eine Strafanzeige auf.

In der Nacht zu Sonntag wurden in der Stadt außerdem gleich drei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Strausberger Straße durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus den Kellern wurden neben einem Fahrrad diverse Alkoholika entwendet, berichtete die Polizei. Polizisten sicherten vor Ort Spuren. Die Einbrüche wurden wie im vorhergehenden Fall angezeigt.