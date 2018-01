Martin Stralau

Fürstenwalde (MOZ) Die Fürstenwalder Feuerwehr musste in der Silvesternacht zwei Balkonbrände in der Reinheimer und in der Wolkow-Straße löschen, die durch fehlgeleitete Raketen entfacht wurden. Zum ersten Einsatz wurde sie um 0.25 Uhr, zum zweiten eine Minute später gerufen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 1500 Euro. Mario Fells, stellvertretender Wachabteilungsleiter, sprach von einer "ruhigen Nacht" für die Wehr.

Ebenfalls in der Silvesternacht haben Unbekannte an einem Geschäft in der Eisenbahnstraße vermutlich ausländische Böller gezündet. Durch die Druckwelle riss die Schaufensterscheibe, die installierte Alarmanlage sprang an. Schaden: etwa 1000 Euro. In der Wladimir-Komarow-Straße zündeten Unbekannte gegen 23 Uhr Böller, die unter die Scheibenwischer von zwei geparkten Pkw Nissan geklemmt waren. Der Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 15 000 Euro.