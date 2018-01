Gespräch zu Landesstraße in Groß Lindow

Stefan Lötsch

Groß Lindow (MOZ) Die L373 in Groß Lindow war im vergangenen Jahr in der Gemeinde ein umstrittenes Thema. Mit einer Protestaktion wurde auf den schlechten Zustand der Ortsdurchfahrt aufmerksam gemacht. Auch die zuständige Landesministerin Kathrin Schneider machte sich ein Bild vor Ort. Der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Gliese, der sich für das Anliegen der Groß Lindower einsetzt, hatte jüngst ein Gespräch zu diesem Thema mit der Ministerin. So kündigte Andreas Gliese ihr ein Foto an als Nachweis für die dringende Brückensanierung.

"Ein altes Schild sieht die Belastbarkeit der Straße und die Befahrbarkeit für Fahrzeuge an der Stelle nur bis 5,5 Tonnen maximal vor - und das wohlgemerkt vor dem maroden Jetzt-Zustand.", bemerkt Andreas Gliese. "Die Notwendigkeit einer Brückensanierung bestätigte mir auch die Ministerin. Die Brücke ist das zentrale Problem. Stürzt die Brücke ein, ist die ganze Straße dicht. Sie ist bereits seit langem an der Stelle nur einspurig befahrbar. Eine Lösung muss unbedingt gefunden werden, der Zustand der Straße ist auf Dauer so nicht tragbar. Dafür werde ich mich weiterhin aktiv einsetzen.", bekräftigt Andreas Gliese in einer Pressemitteilung.