Ambitioniertes Team

Anjuta Klauke

Bernau (MOZ) Willkommen, 2018. Die Jugendredaktion der MOZ Bernau freut sich auf die neue Aufgabe. Das abgelaufene Jahr war für alle erfolgreich. Ein Rück- und Ausblick.

Jannes Schulze (16): Ich darf schon meinen zweiten Jahresrückblick schreiben. Meine persönlichen Erfolge: Einige längere Artikel, sogar mit Emotionen, stammten aus meiner Feder. Allein dafür hat sich das Jahr gelohnt. Das wirklich Beste an unserer Jugendseite sind aber die vielen tollen anderen Jugendlichen, die ich kennenlernen durfte. So viele unterschiedliche Menschen, vereint durch eine Mission: Jede Woche irgendwie eine neue Ausgabe der Jugendseite zusammenbasteln. Das gelingt uns fast immer (und kostet Anjuta ziemlich viel Geduld und Überzeugungskraft). Ach ja, ein weiteres Ereignis: Die Mehrheit, Schüler vom Paulus-Praetorius-Gymnasium, ist weiter gewachsen, während wir anderen (Barnim-Gymnasium) stark unterlegen sind. Wer das hier liest: Melde dich! Zuwachs könnten wir gebrauchen.

Hannah Mierke (15): Die Treffen in der Redaktion waren oft einer der Höhepunkte meiner Woche und ein ziemlich guter Ausgleich zu dem Schulstress, der anstand. Außerdem habe ich mein Schülerpraktikum bei der MOZ gemacht und gewann einen kleinen Einblick, wie es ist, als Redakteur in einer Tageszeitung zu arbeiten. Ich lasse mich überraschen, was in diesem Jahr passiert und bin gespannt, was es bringt.

Meta Reffert (14): Ich bin erst vor ein paar Wochen durch die Hilfe des Bruders einer Freundin auf die Jugendseite gestoßen. Ich bin sehr dankbar für diese Chance, da ich durch den regelmäßigen Umgang mit Worten und diese in vernünftige Sätze zu bringen, sehr viel lernen kann. Meine ersten zwei Artikel wurden kurz vor Weihnachten veröffentlicht, was mich besonders gefreut hat, da es kein schöneres Geschenk geben kann. Ich freue mich bereits auf 2018, mein erstes richtiges Jahr bei der Jugendseite. Das wird eine Erfahrung fürs Leben.

Francesca Grübner (16): Mein erstes Jahr bei der Jugendredaktion der MOZ ist jetzt vorbei. In der Redaktion sein zu dürfen, ist sehr wichtig für mich. Es ist spannend, kleine Einblicke in die Arbeit in einer Redaktion zu erhalten. Schließlich bekommt man Zeitungen überall, aber irgendwo müssen auch die Artikel herkommen. Das Jahr hat mir viele Dinge gezeigt, gute und schlechte, und die Arbeit in der Redaktion war sicher eine gute Sache.

Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, auch auf die Details jeder Aktion, jeder Unternehmung zu achten und die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen. Ich hoffe, dass mir die Arbeit im nächsten Jahr viel beibringen kann.

Tobias Palme (14): Ich bin erst seit kurzem im Team der Jugendseite. Mein erster Eindruck ist gut und ich habe bereits einen Artikel verfasst. Mir gefällt, dass man sich einmal in der Woche trifft, um die nächste Ausgabe zu besprechen. Im Jahr 2018 freue ich mich auf mein Schülerpraktikum bei der MOZ.

Luisa Naphtali (17): Das Jahr 2017 hat für mich viele Veränderungen gebracht. Ich bin jetzt eine der Großen an meiner Schule und schaue mich langsam nach einer Geldquelle mit Spaßfaktor für meine Zukunft um.

Auch in diesem Jahr hat mich ie Jugendseite der MOZ begleitet. Neben einigen interessanten Bucherlebnissen, wie "Auerhaus" und dem ein oder anderen Liebesroman *seufz*, habe ich auch begeistert das Theaterstück "Bilder deiner großen Liebe" angesehen. Wie von selbst schrieb sich der Artikel über diese Veranstaltung. Als ich später im Deutschunterricht saß, präsentierte meine Lehrerin eine Kritik zum Theaterbesuch. Plötzlich schoss es mir durch den Kopf "Sind das nicht meine Worte?!". Sie las tatsächlich meinen Artikel vor und ich erhielt eine Eins für meine "freiwillig abgegebene Kritik". Nicht zu vergessen das Treffen mit der Nachwuchsband "Deeper Than Fear" aus Biesenthal, bei deren Interview ich mich wie eine "echte Journalistin" gefühlt habe. Ich blicke zuversichtlich auf das kommende Jahr und hoffe auf viele neue Erlebnisse.

Daniel Funke (16): 2017 ging unheimlich schnell vorbei. Das liegt vor allem daran, dass ich so viel erlebt und neue Erfahrungen gemacht habe. Ich war dieses Jahr in drei verschiedenen fremden Ländern und bin froh, ein bisschen mehr von der Welt gesehen zu haben. Eine weitere neue Erfahrung war der Eintritt in die Sekundarstufe Zwei. Das Kurssystem, die Punkte und der neue Stoff - da war manchmal ziemlich viel zu bewältigen.

Außerdem bin ich das erste Mal arbeiten gegangen und musste mich in einer Berufsberatung meinen Zukunftsaussichten stellen. Ich gab einige Hobbies auf und habe andere wieder entdeckt. Ich habe mich persönlich weiterentwickelt. Aber vor allem habe ich dieses Jahr einen wunderbaren Menschen kennengelernt, mit dem ich eine Menge schöner Momente teilte. Ich starte motiviert in das neue Jahr, will mich in einigen verbesserungswürdigen Dingen verbessern und natürlich wieder die MOZ mit Artikeln füllen.