Das wird anders im neuen Jahr

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehr Kindergeld, sinkende Sozialversicherungsbeiträge, steigende Hartz-IV-Sätze: Das Jahr 2018 bringt Veränderungen mit sich. Auch auf kommunaler Ebene. Der Stadtbote gibt einen Überblick über die wichtigsten Satzungsänderungen und neuen Tarife, die nun in Frankfurt gelten.

¦ Abfallgebühren: Die Restmüllentsorgung wird günstiger - um bis zu 15 Prozent. Die Jahresgebühr für die zwölfmalige Leerung einer 60-Liter-Restmülltonne bei 160 Kilogramm Abfall sinkt von 76,35 auf 64,72 Euro. Ein Vier-Personen-Haushalt wird also um 11,63 Euro (gut 15 Prozent) entlastet. Die Gewichtsgebühren für Bio-Abfälle sinken von 18 auf 15 Cent je Kilo.

¦ Straßenreinigung: Bei wöchentlicher Straßenreinigung fallen nur noch 1,42 Euro statt 1,76 Euro und bei 14-tägiger Reinigung 71 Cent statt 88 Cent je Straßenmeter an. Das sind 19 Prozent weniger. Auch beim Winterdienst gibt es eine Absenkung der Gebühren um rund 17 Prozent - im Hauptnetz von 1,76 auf 1,46 Euro und im Nebennetz von 1,25 auf 1,04 Euro je Meter.

¦ Strom: Die Stadtwerke Frankfurt senken die Strompreise. Ein Frankfurter Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2000 Kilowattstunden in der Grundversorgung FF-Klassik-Strom spart rund 14 Euro pro Jahr, bei einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden sind es 25 Euro.

¦ Garagenmieten: Mitglieder von Garagengemeinschaften zahlen bisher jährlich pro Garage 30,68 Euro Mietzins. Ab 2018 werden es 50,60 Euro sein. Es ist die erste Erhöhung seit der Wende. Außerdem erhebt die Stadt künftig nicht mehr von jedem einzelnen der rund 3900 Garagenbesitzer die Grundsteuer B (12,05 Euro) sondern legt sie mit anderen Abgaben auf die Gemeinschaften um.

¦ Sportstättennutzung: Trainingseinheiten und Wettkämpfe auf Sportfreiflächen kosten für Erwachsene nun doppelt so viel. Pro Stunde auf dem Großspielfeld Rasen werden 10,40 Euro, auf dem Hartplatz und der Laufbahn 5,20 Euro je Stunde fällig. Im Stadion kommen zwei Euro dazu. An den Entgelten für Sporthallen ändert sich nichts. Kostenfrei ist die Nutzung auch weiterhin für den Sportunterricht sowie für Kinder- und Jugendliche in Vereinen. Gleiches gilt für Nachwuchsleistungskader sowie für den Dienstsport der Stadtverwaltung. Vereine und Verbände, die nicht Mitglied im Stadtsportbund sind, sowie private Nutzer zahlen dagegen deutlich mehr.

¦ Haftpflicht/Kasko: Die Haftpflichtversicherung wird für Frankfurter Fahrzeughalter tendenziell etwas teurer. Der Grund: Der Gesamtverband der Deutschen Versicherer hat den Stadtkreis in die Regionalklasse 2 nach oben gestuft. In der Vollkaskoversicherung geht es von Regionalklasse 6 runter auf 5, bei der Teilkasko ändert sich nichts. Die Regionalklasse ist ein Faktor von vielen, mit denen Versicherer die Versicherungsprämie festlegen.

¦ Ehrenamtliche Mandatsträger bekommen mehr Geld - die alten Satzungen stammten noch aus dem Jahr 1990. Unter anderem steigt die monatliche Entschädigung für Stadtverordnete und Ortsvorsteher von 153,38 auf 200 Euro. Außerdem wird das Sitzungsgeld für Stadtverordnete und Ortsbeiräte auf 20 Euro sowie für sachkundige Einwohner auf 35 Euro angehoben. Höhere Sitzungsgelder gibt es zudem für Vertreter in den Aufsichtsräten der städtischen Gesellschaften.

¦ Weitere Neuerungen traten bereits in Kraft. Dazu gehört die neue Elternbeitragsordnung. Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen zahlen seit 1. Oktober weniger für den Kitabesuch ihrer Kinder dazu. Neu ist ein Mindestbeitrag für Sozialleistungsempfänger, der die bisherigen Zuzahlungen für Frühstück und Vesper ersetzt.

Der Eintrittspreis im stadtgeschichtlichen Museum Viadrina wurde von 2 auf 4 Euro angehoben. Kinder bis fünf Jahre dürfen kostenfrei ins Museum.

Im Stadtverkehr gelten seit 10. Dezember mehrere Änderungen. Die Straßenbahnlinien 1 und 4 wurden teilweise getauscht, auf der Linie 5 fahren die Bahnen deutlich seltener, auf der Linie 2 dafür öfter. Die Buslinie 980 fährt nicht mehr zwischen Rosengarten und Messegelände, die Linie 985 wurde eingestellt.