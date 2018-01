Landkreis sucht ehrenamtliche Richter

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Kreisverwaltung Oder-Spree sucht geeignete Bewerber für die Wahl zum ehrenamtlichen Richter am für das Land Brandenburg zuständigen Oberverwaltungsgericht. Die Kandidaten - Bewerbungsfrist ist der 10. Januar - sollen vor allem Lebenserfahrung haben, ein allgemeines Urteilsvermögen besitzen und Interesse an der verantwortungsbewussten Teilnahme an verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen einbringen. Zu den formalen Voraussetzungen für eine Ernennung zählen die deutsche Staatsbürgerschaft, der Wohnsitz im Landkreis und die Vollendung des 25. Lebensjahres. Interessenten können sich an das Büro des Kreistages wenden, entweder per E-Mail an buero.kreistag@landkreis-oder-spree.de oder auf dem Postweg unter der Anschrift Landkreis Oder-Spree, Büro Kreistag, Breitscheidstraße 7, 15848 Beeskow. Telefonisch können sich Bürgerinnen und Bürger unter den Rufnummern 03366 35 1017 und -1005 bei den Mitarbeiterinnen des Kreistagsbüros über die rechtlichen Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung für die Wahl zum ehrenamtlichen Richter informieren. Nachgelesen werden können diese Regelungen auch auf der Webseite des Landkreises Oder-Spree. Vorgesehen ist, dass die Vorschlagsliste mit 16 Kandidaten am 14. Februar vom Kreistag beschlossen wird.