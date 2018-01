Löwen Movies starten ins neue Filmjahr

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Der neue Verein Löwen Movies setzt ab Mittwoch die Tradition der monatlichen Kinotage in Wandlitz fort. Cineastische Highlights und wunderbare Filmabende wollen die Vereinsmitglieder den Filmfreunden bescheren. So beginnt das filmische Jahr 2018 gleich recht vergnüglich mit einem der besten, deutschen Filme der vergangenen Jahre: der mehrfach ausgezeichneten Komödie "Willkommen bei den Hartmanns" von Regisseur Simon Verhoeven. Im preisgekrönten Film spielen beispielsweise Senta Berger, Heiner Lauterbach, Elyas M'Barek und Uwe Ochsenknecht mit. Alles beginnt, als Angelika Hartmann, Mutter einer gut bürgerlichen Familie und pensionierte Lehrerin, beschließt, einen Asylbewerber aufzunehmen.

Und auch die Filme der nächsten Monate könnten zum Garant unterhaltsamer Abende in der Kulturbühne "Goldener Löwe" werden. Am 7. Februar wird die deutsche Komödie "Kundschafter des Friedens" gezeigt, am 7. März dann der Film "Die göttliche Ordnung".

Der neue Verein Löwen Movies hatte sich im Dezember 2017 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, nachdem der Begründer der Wandlitzer Kinoserie, Mathis Oberhof, nach fünf Jahren die Verantwortung an seine Nachfolger abgegeben hatte.

Jeden ersten Mittwoch im Monat um 20 Uhr heißt es nun auch 2018 wieder: Film ab.

Der Unkostenbeitrag beträgt vier Euro.