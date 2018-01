Staatskanzlei ehrt Wanderoper-Chef

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Für sein Engagement als Begründer Wanderoper Brandenburg ist der Bad Freienwalder Arnold Schrem (67) ausgezeichnet worden. Er gehörte zum Kreis der 100 Auserwählten Ehrenamtlern, die im Dezember in die Staatskanzlei eingeladen waren.

"Arnold Schrem ist Initiator und Träger der Wanderoper Brandenburg - Verein für kulturelle Bildung. Er hat diesen Verein 2011 gegründet als Beitrag zur kulturellen Bildung für Schulkinder, Jugendliche und deren Eltern in ländlichen Räumen Brandenburgs. Die Wanderoper Brandenburg führt Opern auf und wandert damit durchs Land zu Spielstätten, die über kein eigenes Kulturensemble verfügen. Herr Schrem hat viele Jahre kulturpolitische Überzeugungsarbeit geleistet, dieses Theatermodell als mobiles Kulturangebot in peripheren Gebieten einzuführen. Der Verein wurde für sein Engagement überregional bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet", heiß es in der Laudatio der Staatskanzlei

"Mit dem Brandenburger Ehrenamtsempfang sagen wir allen ehrenamtlich Engagierten Dank für das Einzigartige und das Besondere, das sie für unser Land erbringen", lobte Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD). Sie fügte hinzu: "Ehrenamtler arbeiten an einer Zukunftsaufgabe für Brandenburg - für ein freundliches und solidarisches Miteinander in Dörfern und Städten und eine offene, freie und demokratische Gesellschaft." Mit ihrem Engagement, veränderten sie die Kultur des Zusammenlebens. "Sie machen Dörfer und Städte zu guten Lebensorten, zu Orten, an denen alle Menschen willkommen sind", so die Landtagspräsidentin, die aus Bernau kommt. Heimat entstehe durch Wertschätzung, Unterstützung und Solidarität und nicht durch Abschottung und Ausgrenzung.

Ministerpräsident DietmarWoidke (SPD) erklärte: "Das ehrenamtliche Engagement in Brandenburg ist großartig. Ohne dieses Ehrenamt wäre unser Land nicht so lebendig, vielfältig, solidarisch und menschlich. Das Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. "

"Natürlich fühle ich mit geehrt", sagte Arnold Schrem, der gerade eine schwere Operation überstanden hat. Zehn Tische standen in einem Saal in der Staatskanzlei. An jedem Tisch saßen jeweils zehn Ehrenamtliche aus dem ganzen Land und ein Minister. "Überraschenderweise saß ich neben Martina Münch, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur", berichtete Arnold Schrem von der Veranstaltung. Mit ihr konnte er über die nächsten Pläne sprechen. Alle seien kurz von der Landtagspräsidentin vorgestellt worden. "Ich fand, dass es eine sehr angenehme und ernsthafte Veranstaltung war und für die Minister nicht nur ein Pflichttermin", lobte Arnold Schrem. Erst am 15. November feierte der Opernregisseur mit seinem neuesten Stück "Gold!" Premiere im Kurtheater. Es handelt es sich bereits um das zehnte Stück, das die Wanderoper in ihrem Repertoire hat. 2011 fing sie mit "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck an. Gefeiert war auch "Der Wildschütz", den Schrem anlässlich der 700-Jahrfeier von Bad Freienwalde im Herbst 2016 auf der Freilichtbühne aufführte. Die Profis wurden unterstützt von Laien aus Bad Freienwalde und Umgebung.

Schrem stand schon als Kind auf der Bühne der Ostberliner "Komischen Oper" und sammelte in Felsensteins berühmten Inszenierungen des "Schlauen Füchslein" und der "Zauberflöte" frühe Bühnenerfahrungen, heißt es im Munziner-Arciv. Kurt Masur, damals musikalischer Chef der Bühne, wurde eine seiner prägenden Leitfiguren. Nach dem Abitur 1968 studierte Schrem von 1970 bis 1974 Theaterwissenschaft an der Humboldtuniversität sowie Opernregie an der Ostberliner Musikhochschule "Hanns Eisler". Von 1987 bis 1990 war er Meisterschüler bei Prof. Joachim Herz an der Ostberliner Akademie der Künste. Nach Abschluss seines Studiums war Schrem von 1974 bis 1980 Regieassistent bei Walter Felsenstein und Joachim Herz an der Komischen Oper. Von 1980 bis 1985 war er Oberspielleiter am Theater Greifswald, anschließend bis 1988 in gleicher Funktion am Theater Freiberg. Nach 1990 arbeitete er danach als freischaffender Regisseur unter anderem in Graz und Helsinki.