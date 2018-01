Beschluss über Schule vertagt

Elke Kögler

Vogelsang (MOZ) Die Entscheidung darüber, ob die Brieskow-Finkenheerder Gemeinde Vogelsang in den Schulbezirk der Grundschule "Ziltendorfer Niederung" aufgenommen wird, ist von den Gemeindevertretern in ihrer jüngsten Zusammenkunft vertagt worden. Um die Grenzen des Schulbezirks zu verändern, sollte die Gemeinde die Entscheidungsbefugnis über den Schulbezirk an des Amt Brieskow-Finkenheerd übertragen. In der Sitzung wurde unter anderem diskutiert, ob die Jüngsten der Gemeinde weiterhin in Eisenhüttenstadt zur Grundschule gehen dürfen. Dies wurde nicht als sicher angenommen.