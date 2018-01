Eichhörnchen nur noch als Keks

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Eigentlich erinnert es eher an einen Osterspaziergang", meinte der Vorsitzende des Wildparkvereins Bernhard Schröder beim Neujahrsempfang auf dem Gelände in Rosengarten. Das milde Wetter hatte für die Mitglieder des Fördervereins aber auch Vorteile. So konnten sie in Ruhe und ohne zu frieren die Tiere, die sie mit ihrer Arbeit unterstützen, beobachten.

"Im vorigen Jahr konnten wir dem Wildpark unter anderem mit 2000 Euro Spenden und zwei Arbeitseinsätzen helfen", so Bernhard Schröder. Das freute insbesondere Wildparkchef Jochen Hanschel. Gerade wird der Teich saniert, damit auch dort bald wieder Tiere zu sehen sind. Gebraucht wird dafür jeder Euro, so unterstütze etwa auch die Sparkasse die Arbeiten. Die Besucherzahlen waren auch im abgelaufenen Jahr stabil. Etwa 52 000 Menschen haben den Wildpark 2017 besucht.

Zur Begrüßung der Fördermitglieder hatten die Beschäftigten des Wildparks Kekse in Eichhörnchen-Form gebacken. Eine nette Geste mit einem traurigen Hintergrund, denn die Tierchen sind im Eichhörnchen-Gehege nicht mehr zu sehen. "Sie wurden von Besuchern mit frischem Brot gefüttert und sind dann verendet", so Jochen Hanschel. Jetzt wurde das Gehege mit Chinesischen Bauchstreifenhörnchen besetzt. Die sind etwas leichter zu halten und für die Besucher attraktiver, weil sie aktiver sind.

Weiter geht es auch für die Wildparkschule, nachdem Lehrer Robert Volkmann in den Ruhestand gegangen ist. Mit Maria Schwabe konnte eine junge Lehrerin für die Arbeit gewonnen werden. Trotz allem wünscht sich Jochen Hanschel manchmal mehr finanziellen Spielraum, wie er sagt. So sind die Arbeiten auf dem Gelände zumeist sehr kostenintensiv. Auch wieder mehr Tierpatenschaften würden dem Wildpark helfen.

Um den Wildpark auch für die Zukunft interessant zu gestalten, denkt der Wildparkchef über das eine oder andere exotische Tier nach. Außerdem wird der Wildpark der Deutschen Tierpark-Gesellschaft beitreten. Insbesondere die Seminare zur Tierhaltung aber auch die Kontakte zu anderen Tierpark-Chefs sollen das Frankfurter Kleinod weiter zu einem Anziehungspunkt machen.