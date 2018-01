Eigene Kleinkinder misshandelt

Stefan Adam

Schwedt (MOZ) Weil ein 28-jähriger Mann seine Kinder misshandelt haben soll, musste er sich vor dem Strafrichter des Amtsgerichtes verantworten. Den Mitarbeitern einer Betreuungseinrichtung waren bei den beiden Kleinkindern deutliche Spuren von Misshandlungen aufgefallen, die sie zur Anzeige brachten.

Eingeleitete Ermittlungen bestätigten den Anfangsverdacht. Ihre zierlichen Körper waren durch blaue Striemen gezeichnet, die offensichtlich von einer Misshandlung stammten. Der Vater der Kinder hatte die Verletzungen verursacht, als seine Frau abwesend war.

Wegen Kindeswohlgefährdung wurde das Jugendamt aktiv, und nahm sie in ihre Obhut. Die Eltern stimmten dem zu. Auch heute noch stehen beide Kinder unter Amtsvormundschaft und sind in einer Pflegefamilie untergebracht. Die Eltern halten aber Kontakt und besuchen sie regelmäßig.

Der angeklagte Vater aus Georgien war im Prozess durchaus geständig, sah aber die Taten selbst nicht so tragisch. Laut seiner Aussage war er mit der Situation völlig überfordert. Seine Kinder seien sehr aktiv gewesen und kaum zu bändigen. "Ich hatte das einfach nicht mehr unter Kontrolle", gestand der 28-Jährige.

Die Fotoschau am Richtertisch offenbarte die erheblichen Verletzungen der Kleinkinder, die mit einem USB-Kabel traktiert wurden. "Sehen sie, was sie da angerichtet haben?", konfrontierte die Staatsanwältin den Vater. "Geht man so mit den eigenen Kindern um?" Doch mehr als Schweigen war vom Angeklagten zu den Fragen der Anklägerin nicht zu vernehmen.

Bei einer Züchtigung ist es bei uns unüblich, den Kindern ins Gesicht zu schlagen, rechtfertigte sich der Angeklagte. Mit der Hand hätte er wohl mehr Schaden angerichtet. Das bestätigte auch ein gerichtlicher Gutachter, der religiöse Hintergründe der Taten nicht ausschließen konnte. Es sei in bestimmten Kulturen untersagt, Menschen ins Gesicht zu schlagen. Die teils erheblichen Verletzungen der Kleinkinder führte er auf das Schlagen mittels eines Kabels zurück.

Wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen, tateinheitlich mit Körperverletzung, verurteilte der Strafrichter den Angeklagten zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Er folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger hatte auf eine geringere Strafe plädiert.

Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgesetzt. Zudem wird der Verurteilte einem Bewährungshelfer unterstellt. Auch muss er sich in psychologische Behandlung begeben und diese dem Gericht nachweisen.