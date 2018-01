Bewegender Ausklang

Hans Still

Bernau (MOZ)

Er zeichnet am Sonntag traditionell für den Glühwein zuständig, der bereits tags zuvor als Sud angesetzt wurde. Bekannte Zutaten wie Zimt, Nelken, Zitrone oder oder Schwarztee wurden aufgekocht und dann am Sonntag zwei Stunden vor dem Ausschenken mit Rotwein und einem guten Schuss Rum erhitzt. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen, wie der Andrang am Glühweinstand bewies. Auch mussten schon kurz nach zehn Uhr die Pfannkuchen geteilt werden, da früh ersichtlich war, dass die 120 Pfannkuchen wohl deutlich zu knapp bemessen sind.

Ebenfalls noch üben muss der Bernauer Bürgermeister André Stahl, der zwar symbolisch mit einer Pistole in der Hand den Lauf eröffnete, dies aber sehr geräuschlos vollzog. "Man hat mir wohl keine Munition gewährt", kommentierte Stahl das kleine Missgeschick und versprach vermutlich zum dritten Mal in seiner Amtszeit, im kommenden Jahr werde er eine Startpistole organisieren. Dass er selbst nicht am Lauf teilnahm, begründet er übrigens wenig glaubhaft mit Blasen an den Haken. Vor einem Jahr zeigte er sich angeblich stark verschnupft, nur um nicht teilnehmen zu müssen.

Von ganz anderem Kaliber ist da schon der Zepernicker Andreas Meier, der beispielsweise im Frühjahr beim Marathonlauf in Barcelona, beim Berlin-Marathon oder beim Berliner 24-Stunden-Lauf dabei war. "Das ist hier sicher leichtes Auslaufen. Ein schöner Jahresausklang eben, ich bin erstmalig dabei." Dass Meier von Zepernick noch Bernau und auch zurück läuft, war nach seiner Schilderung selbstredend klar.

Ebenfalls sein Zuhause darf der ehemalige Bürgermeister Hubert Handke (CDU) den Silvesterlauf nennen. Handke, er wurde vor zwei Wochen 65 Jahre alt, lief eine runde halbe Stunde mit und übertraf damit klar die Anforderungen für das Goldene Sportabzeichen in seiner Altersklasse.