Bewohner löscht Balkonbrand

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Clara-Zetkin-Ring brannte in den ersten Minuten des neuen Jahres ein Balkon. Um 0.24 Uhr rückten drei Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr, ein Rettungswagen sowie die Freiwillige Feuerwehr Mitte aus, um den Brand zu löschen. Den Fachleuten kamen jedoch die Bewohner zuvor. Das Feuer, das wahrscheinlich durch eine Silvesterrakete ausgelöst worden war, war bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte den Brandort und empfahl eine weitere Nachprüfungen der Hausdämmung.

Gegen zwei Uhr am Neujahrstag kam es am Platz der Demokratie zu einem Feuer, das vier Einsatzkräfte mit einem Segeltucheimer und 40 Liter Wasser löschen konnten. Hier waren zwei leere Abschussbatterien in Brand geraten. Schon gegen 17.30 Uhr am Sonntag musste mit 400 Litern Wasser ein Müllcontainer in der Maxim-Gorki-Straße gelöscht werden.