Lustiges Finale mit Miesepups

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Auch 2018 wird es keinen Zusatzsonnabend geben. "Sie müssen ohne klarkommen", so Udo Muszynski. Ein leichtes Raunen: Ooooch. Doch die gute Nachricht: Es gibt immerhin wieder 52 Ausgaben von "Guten Morgen, Eberswalde". Jeden Samstag eine neue Überraschung. Mit diesem optimistischen Ausblick entlässt Guten-Morgen-Macher Muszynski das Publikum in den Jahreswechsel.

Freilich nicht ohne die 52. und damit die allerletzte Ausgabe 2017. Denn Ausfälle, die gab und gibt es bei "Guten Morgen" nicht. Das Finale 2017 bestreitet Kirsten Fuchs. Oder vielmehr der "Miesepups". Die Berliner Schriftstellerin liest aus ihrem Fortsetzungsband, in dem "Miesepups" das Kucks sucht und dabei mit sieben Lebewesen reden muss, was ja nun so gar nicht sein Ding ist ... Gemeinsam mit "Miesepups" machen sich die Kinder im Saal auf den Weg, stapfen munter mit. Und sind erstaunt, dass "Miesepups" am Ende sogar persönlich erscheint. In Eberswalde.

Ja, Eberswalde sei schon ein besonderer Ort mit einer besonderen Atmosphäre, erklärt Kirsten Fuchs hinterher beim Signieren ihrer Bücher. Die Lesungen am Vormittag seien "total lustig", findet sie. Es seien viele Familien da. Und auch die Eltern würden mitmachen. "Es ist einfach ein tolles Konzept", bescheinigt Fuchs, die bereits mehrfach bei "Guten Morgen" zu Gast war.

"Ihr könnt ,Miesepups' auch im Internet besuchen", ruft sie den Kindern noch zu. Auf Facebook hat die Autorin eine Weihnachtsgeschichte mit dem miesepetrigen und zugleich lustigen Gesellen veröffentlicht. Deren Lektüre macht auch nach dem Fest Spaß. Klar, ein drittes "Miesepups"-Buch sei natürlich vorstellbar. Ansonsten arbeitet Fuchs aktuell an zwei Theaterstücken sowie an einer Fortsetzung der "Mädchenmeute". Und freut sich auf ihr zweites Kind.

Udo Muczynski wiederum freut sich auf neue, spannende Geschichten bei "Guten Morgen" 2018. Ein Jahr, das mit der 555. Ausgabe (am 24. Februar) wieder einen Höhepunkt bereithält. Verraten wird aber noch nichts zu dem etwas schrägen Jubiläum. Kein Geheimnis ist indes das Januar-Programm. "Traditionell starten wir mit Theater." Mit dem Ensemble Kranewit, ebenfalls "Wiederholungstäter". Echte Premieren erlebt Eberswalde an den folgenden drei Sonnabenden: The Wildfires, Meister Eckarts Kuriositätenkabinett und Anja Neumann (als regionale Kulturakteurin).

Überhaupt: Das "Regionale Fenster" verblüffe auch ihn immer wieder, gesteht Muszynski. Im Laufe der Jahre hätten sich dort mehr 100 Akteure präsentiert. Ein weiteres Novum 2017 war: "Es gab erstmals mit dem August einen Reisemonat." Die Reihe gastierte an vier verschiedenen Orten. Sein persönlicher Favorit war das Konzert im "Wäldchen" an der Kreuzstraße.

Die fünfjährige Cyra aus Eberswalde hat - zumindest für diesen Samstag - "Miesepups" in ihr Herz geschlossen, zieht mit Büchern samt Autogramm und Ausmalbogen los. Mutter und Oma sind ebenso begeistert.

1. Ausgabe 2018: 6. Januar, 10.30 Uhr, "Drei Erdbeeren im Schnee"