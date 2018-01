Ronja sorgt für Geburtenrekord

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eigentlich sollte es ein Christkind werden. Denn Termin war am 24. Dezember. Es wurde stattdessen ein "Silvesterknaller", wie Papa Dennis Heinrich scherzhaft meinte. Seine Frau Susan hat am Sonntag um 5.03 Uhr im Kreißsaal des Eberswalder Forßmann-Krankenhauses eine kleine Tochter entbunden: Meggie Susan, 50 Zentimeter groß und 3790 Gramm schwer. Für die 35-Jährige ist es das erste Kind. Über das Mädchen freuen sich aber nicht nur die Eltern und die Oma Hannelore Ulrich, die alle in Angermünde zuhause sind, sondern auch zwei Halbgeschwister: Jim (9) und Zoe (5).

Dennis Heinrich (38) war bei der Geburt dabei. Trotz Beckenendlage hat seine Frau das Kind auf natürliche Weise zur Welt gebracht. Unter anderem aus diesem Grund hatten die Uckermärker das Klinikum Barnim ausgewählt. "Wir waren zum Eltern-Informationsabend hier und fühlten uns gut aufgehoben", so die stolzen Eltern übereinstimmend. "Das ist eine tolle Atmosphäre hier", findet ebenso Oma Hannelore. Die ersten Wochen daheim werden Susan und Dennis Heinrich, die als Sozialpädagogin und Erzieher arbeiten, gemeinsam mit dem Nachwuchs verbringen, denn der Papa nimmt ebenfalls anfangs Elternzeit.

Während Meggie sich also Zeit gelassen hatte, kam das zweite Silvesterbaby, Jannes Buhr, zu früh. Etwa fünf Wochen vor dem errechneten Termin. Weshalb der Kleine, 47 Zentimeter und 2664 Gramm, die ersten Tage auf der Neonatologie verbringen muss. "Wir sind froh, dass die Schwangerschaft überhaupt so lange gedauert hat", erzählte Papa Daniel Buhr (41). Denn es war eine Risikoschwangerschaft, seine Frau Anika (34) musste in den vergangenen Monaten immer wieder in die Klinik. Umso glücklicher waren die Zwei am Sonntag, nachdem Jannes um 7.05 Uhr per Kaiserschnitt auf die Welt geholt worden war. Mit den Eltern freut sich ebenso Bruder Niklas (3), der Jannes am Montag das erste Mal besuchen durfte. Silvester kümmerte sich die Oma um ihn. Denn Papa Daniel wollte seiner Frau bei der Geburt beistehen. "Und ich habe es auch gerade noch rechtzeitig geschafft", so der Familienvater aus Gerswalde.

Kurz vor dem Jahreswechsel meldete sich Ronja Herm mit ihrem ersten Schrei zu Wort. Die kleine Eberswalderin wurde um 22.41 Uhr geboren. Sie ist im Geburtenbuch des "Forßmann" unter Nummer 706 registriert. Damit stellte Ronja gleichsam einen neuen Rekord auf. Im Vorjahr gab es 705 Geburten. Bei 15 Zwillingsgeburten in 2017 erblickten 721 Kinder das Licht der Welt - Nach-Wende-Bestwert. Pro Tag begrüßt das Kreißsaal-Team also durchschnittlich zwei Säuglinge. Weshalb mehr Hebammen nötig sind. Im März stellt das Unternehmen zusätzlich drei italienische Entbindungshelfer ein.