Vier verlorene Farbspiele als Verhängnis

Neuenhagen (MOZ) Es gehört schon zur guten Tradition, dass sich am Ende eines Jahres alle Tagessieger und Bestplatzierten der Neuenhagener Skatturniere zu einem Championat treffen. Dieses Mal im Landhaus Hönow, das mit dem Titel "Brandenburger Gastlichkeit" ausgezeichnet wurde. So hatte Turnierleiter Siegfried Leske einen guten Griff getan. In gemütlicher Atmosphäre und unter besten Bedingungen durften die Skatfreunde spielen, reizen und gewinnen.

Nach der ersten Runde sah es für den Titelverteidiger Norbert Gugelmann (Neuenhagen) recht gut aus. Er führte knapp vor dem überraschend gut platzierten Frank Guse (Neuenahgen) und Dieter Strahl (Hönow). Wie so oft war dann die zweite Runde entscheidend. Und hier spielte Michael Walter (Petershagen) seine ganze Routine aus. Mit 3079 Punkten krönte er seine überragende Leistung und distanzierte das gesamte Teilnehmerfeld. Jürgen Grabs (Berlin/2582 Punkte) blieb hauchdünn vor Andreas Schön (Neuenhagen/2577) nur der zweite Platz. Auch Frank Guse, mit 2550 Punkten auf Platz vier gelandet, konnte seine Leistung aus der ersten Runde noch bestätigen. Für Titelverteidiger Norbert Gugelmann blieb dieses Mal nur Platz fünf mit 2335 Punkten. Ihm wurden vier verlorene Farbspiele zum Verhängnis. Der zu Beginn des Turniers gut in Szene gesetzte Dieter Strahl fiel auf Platz elf zurück.

Am Freitag, 12. Januar, werden die Neuenhagener Skatturniere fortgesetzt. Interessenten sind immer gern gesehen. Alle Turniere finden wie gewohnt im Haus der Senioren statt.