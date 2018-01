Nordic-Walking gegen den Kater

Steffen Göttmann

Neuenhagen (MOZ) Wer das neue Jahr feucht und fröhlich begrüßt hat, kann am nächsten Morgen zu sauren Hering greifen oder am Neujahrslauf in Neuenhagen teilnehmen. Immerhin 40 Teilnehmer, darunter auch Angermünder und Eberswalder,vom sportlichen Läufer bis zum Wanderer folgten am Neujahrstag dem Aufruf des Sportvereins Insel-Neuenhagen. Zuerst starteten die sportlichen Läufer, danach die Nordic-Walker und im Anschluss die Wanderer vom Neuenhagener Waldstadion. Sie begaben sich auf eine Strecke von fünf Kilometern durch den Wald um Neuenhagen und dann zurück zum Waldstadion..

Sieghard Pietsch, Leiter der Läufergruppe der Sportvereins, begrüßte die Läufer und gab das Signal zum Start mit dem Abschuss einer Feuerwerks-Rakete. "Bei uns geht es heute weder um Zeiten noch um Urkunden", sagte Sieghard Pietsch. Mitmachen ist alles. Wer wollte.lief eine Fünf-Kilometer-Runde, die ganz Sportlichen begaben sich auf eine weitere Runde und schafften damit zehn Kilometer.

Sieghard Pietsch beklagte den Schwund an Läufern. Der vor fast drei Jahren verstorbene Klaus-Dieter Grasse (1938-2015) hatte den Neuenhagener Neujahrslauf vor 15 Jahren ins Leben gerufen. Doch von den damals 14 Mitgliedern der Laufgruppe seien nur noch wenige übrig geblieben, sagte Sieghard Pietsch.

Läufer und Wanderer trafen nach fünf oder zehn Kilometer Bewegung an der frischen Luft nach und nach am Waldstadion zum gemütlichen Beisammensein ein. Die Frauen hatten Kaffee gekocht. Die Sportler konnten sich mit Pfannkuchen, Schmalzstullen und sauren Gurken stärken.