Verzögerungstaktik und andere Manöver

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Weigerung des Amtes Oder-Welse, die Gemeinde Schöneberg nach Schwedt gehen zu lassen und die dafür notwendigen Verhandlungen zu führen, hat möglicherweise ein rechtliches Nachspiel. Nach der Gemeinde Schöneberg hat nun auch die Stadt Schwedt den Landrat als Kommunalaufsicht offiziell angerufen, die Rechtmäßigkeit der Beschlüsse des Amtsausschusses von Oder-Welse zu prüfen.

Schwedt und Schöneberg wollten eigentlich am 1. Januar auf das Inkrafttreten der Eingemeindung anstoßen. Vor genau einem Jahr hatte Schöneberg den Beschluss eingebracht, das Verfahren zur Eingemeindung nach Schwedt einzuleiten. Geschickt verzögerte das Amt die Angelegenheit bis März. Dann aber beschloss die Gemeinde den Schritt.

Neun Monate später hat nun Amtsdirektor Detlef Krause dem Amtsausschuss vorgeschlagen, das Angebot von Schwedt für die Vereinbarung über Personal, Finanzen, Eigentum und Verwaltungsaufwand im Konkreten sowie die Eingemeindung im Allgemeinen schlicht abzulehnen. Ohne Begründung. Die Bürgermeister und Vertreter von Passow, Pinnow, Landin und Berkholz/Meyenburg folgten dem. Außerdem legte ihnen der Verwaltungschef einen Beschluss vor, der nicht wie vorgeschrieben auf der Tagesordnung stand. Darin wird eilig geregelt, dass die Amtsrücklage, bis dato mehr als 800 000 Euro, zum großen Teil nachträglich Defizite in der Eröffnungsbilanz von 2014 decken soll. Damit wäre das Geld nicht mehr verfügbar. Kurz zuvor hatte Schwedt genau dieses Geld für Schöneberg anteilig eingefordert, wenn es im Gegenzug Schulden und Mehrkosten durch den Austritt von Schöneberg tragen soll.

Bürgermeister Jürgen Polzehl, der nach Beratungen mit dem Innenminister den Schönebergern Mut zu ihrem Schritt gemacht hatte, ist nun offenbar mit seinem Latein am Ende. Er wertet die Beschlüsse des Amtes als einseitige Beendigung der Verhandlungen, sieht die intensive, fast zehnmonatige Arbeit zunichte gemacht. Offenbar beißt er sich an Amtsdirektor Krause die Zähne aus.

In seinem Schreiben an den Landrat soll Jürgen Polzehl nun sehr deutlich werden, ihn auffordern, das Amt sofort wieder an den Verhandlungstisch zu holen, keine weiteren zeitlichen Verzögerungen oder taktischen Manöver zuzulassen und die Beschlüsse rechtlich zu prüfen.

Schon einmal musste die Kommunalaufsicht in diesem Verfahren das Amt überprüfen und ermahnen, die Gesetze einzuhalten und alle Beratungen zur Eingemeindung öffentlich abzuhalten. Detlef Krause wollte das nicht, musste sich aber fügen.