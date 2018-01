Wenn Weihnachten bis Ostern währt

So wird engmaschig kontrolliert: Anje Häfke, Norbert Weich und Detlef Eichfeld (v.l.) zeigen in einer Kühlhalle die mit Obst und Gemüse gefüllten Kisten, die direkt aus den Discountern und Märkten abgeholt werden. © Foto: MOZ/Sergej Scheibe

Hans Still

Bernau (MOZ) Bei der Bernauer Tafel herrschte vor und zwischen den Festtagen und ab heute auch gleich wieder zum Start ins neue Jahr betriebsame Geschäftigkeit. Täglich verlassen sechs Tonnen Lebensmittel das Areal an der Rüdnitzer Chaussee, um Bedürftige mit bezahlbaren Lebensmitteln zu unterstützen.

Mit Beginn des neuen Jahres läuft in der Bernauer Tafel das Geschäft mit den Schoko-Weihnachtsmännern zu großer Form auf. Wenn in etlichen Discountern und Märkten der Absatz von Weihnachtsmännern, Teddybären und anderen Hohlkörpern aus Schokolade zu Ende geht, dann sind die rund 60 Helfer der Bernauer Tafel und Vereinsvorsitzender Norbert Weich die nächste Adresse für die Leckereien. "Bei uns währt Weihnachten noch bis Ostern", kündigt Weich daher an, wohl wissend, dass viele Nutzer der Tafelangebote diese Gepflogenheit kennen und sich nun auf die Schokolade freuen. Denn die Waren der Bernauer Tafel sind zwischen Bad Freienwalde, Oderberg und Bernau teilweise heiß begehrt. "Wir haben einen so genannten Tafelverbund und bewältigen die Aufgabe mit etlichen freiwilligen Helfern, denen wir kurz vor dem Weihnachtsfest bei einem Essen ein ganz kräftiges Danke gesagt haben. Gleiches gilt für unsere Sponsoren, ohne deren Hilfe unsere Arbeit ebenfalls nicht vorstellbar wäre", ergänzt Norbert Weich.

Dabei fungiert das Gelände an der Rüdnitzer Chaussee in Bernau als eine Art Vertriebszentrum. Von dort aus gehen die Waren nach Wandlitz, Werneuchen und Klosterfelde und zu den Bernauer Ausgabestellen. Außerdem steuern die Fahrer der Kühlfahrzeuge Oderberg und Bad Freienwalde an. "Beim Einsammeln unserer Ware steht immer die Prüfung der Qualität an erster Stelle", beschreibt der Vereinsvorsitzende einen Vorgang, der von den Mitarbeitern viel Gespür verlangt. Demnach stelle sich immer die Frage, ob man selbst bei der angebotenen Qualität noch zugreifen würde oder aber der Weg in den Abfall die bessere Wahl wäre. "Was Schäden hat, wird aussortiert. Bei Frischeprodukten erfolgt eine Nachkontrolle hier auf unserem Gelände", versichert Weich.

Grund für diese Beteuerung ist eine kritische Anfrage von Manuel Heinrich aus Klosterfelde. Er hatte sich im Dezember beklagt, dass bei einem Räucherfisch die Verpackung aufgebläht und der Fisch damit verdorben gewesen sei. "Wenn die Nahrung dicke Backen macht oder gar angeschimmelt ist, dann hinterlässt das keinen guten Eindruck", sagte er der MOZ am Telefon. Auch hätte es bei einem Kürbis faulige Stellen gegeben und Ablaufdaten von Nahrungsmitteln seien bis zu zwei Wochen überschritten worden. "Ich weiß, dass das Verfallsdatum nicht mit dem Ablaufdatum überein stimmt. Aber bei Fisch und Gehacktem muss die Ware sofort verbraucht werden", kritisiert der Klosterfelder.

Norbert Weich geht darauf beim Besuch der MOZ ein. "Wenn es so passiert sein sollte, dann kann ich mich nur entschuldigen. Das wäre ein Fehler, der aber selten vorkommt, denn alle Mitarbeiter sind voll sensibilisiert und nehmen angeschlagenes Obst und Gemüse aus den Kisten." Wie das in der Realität funktioniert, lässt sich auf dem Hof nachvollziehen. So stehen Kisten mit Bananen, Mandarinen und Paprika in einer kühlen Halle, zwei Mitarbeiter begutachten die Waren und sortieren sie. Malina Jankow, sie ist die Bernauer Tafelleiterin, bestätigt ebenfalls die sorgfältigen Kontrollen. "Wir sind da echt hinterher", sagt sie, es werde engmaschig kontrolliert.

Norbert Weich dient die Beschwerde als Anlass, nochmals auf die Qualitätsstandards der Bernauer Tafel hinzuweisen. Zugleich ist er sich aber sicher, dass es sich maximal um ein Versehen handeln kann, denn "alle Mitarbeiter werden regelmäßig geschult."