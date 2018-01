Hörnerschall und Glockenklang

Viola Petersson

Schorfheide (MOZ) Ganz zünftig, mit Hörnerschall, haben die Schorfheider das neue Jahr begrüßt. Um die 1600 Naturliebhaber trafen sich am Montagmittag zum Neujahrsblasen am Askanierturm. Sie feierten damit die 20. Auflage dieses Willkommensgrußes - und erlebten eine Premiere.

Noch bevor sie erklingen, können die Besucher das Debüt erahnen. Denn am Fuße des Askanierturmes liegen zwei Alphörner bereit. Ein Jahr lang hat Lutz Hamann, Leiter der Jagdhornbläsergruppe Hubertusstock und Cheforganisator der Neujahrsveranstaltung, dafür geübt. Das Prinzip sei dasselbe wie beim Jagdhorn. "Man moduliert die Töne mit den Lippen", so der Revierförster. Nur: Das Alphorn hat mit 15 Tönen gut doppelt so viele wie das Jagdhorn. "Und wenn man vor Publikum auftritt, möchte man sich natürlich nicht blamieren", so der Jagdhornbläserausbilder. Entsprechend groß ist seine Aufregung.

Wie sich Minuten später zeigen soll, aber völlig unbegründet. Gemeinsam mit seinem Kollegen Volkmar Röbel bläst Hamann in das für ihn ungewöhnlich große Horn. Die Überraschung ist perfekt, die Gäste - darunter auch viele Auswärtige wie das Ehepaar Kowalke aus Eberswalde - sind begeistert ob das Klangs vor der Kulisse des Werbellinsees. Ebenso wie Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht und Ortsvorsteher Wulf Gärtner, die Hamann und Co. für die 20-jährige Treue danken. Für eine weitere "Welturaufführung" sorgt Rainer Kroboth. Der Altenhofer hat eigens zum Jubiläum ein Gedicht verfasst: "Neujahrsblasen". Für selbiges sorgen in bewährter Weise fünf Bläsergruppen aus der Region.

1999 hatte das Neujahrsblasen am Askanierturm seine Premiere erlebt. Mit gerade mal 30 Gästen, wie eine Urkunde belegt. Und auch die Intention war damals eine andere. Eichhorster, unter ihnen Wulf Gärtner, Hann-Dieter Hartwig und Lutz Hamann, hatten damals eine Bürgerinitiative gegründet. "Für den Bau dieser Brücke hier am Askanierturm", so Hamann. Mit dem Neujahrsblasen wollten die Initiatoren auf ihr Anliegen aufmerksam machen, informieren und Spenden für das Projekt einwerben. Dass sich aus diesem Treffpunkt eine Tradition entwickeln würde, die nunmehr jährlich hunderte Besucher anlockt, daran sei seinerzeit nicht zu denken gewesen. Die Gemeinde hat die Brücke bekanntlich gebaut. 2001 wurde sie eingeweiht. Und schon bei der dritten Auflage sei die Resonanz so groß gewesen, dass in den Medien von einem "Volksfest" die Rede war, erinnert sich Hamann.

Die Idee, die die Akteure damals mit der Bürgerinitiative und mit der Forderung zum Brückenbau verbanden, sie sei aufgegangen, ist der Revierförster überzeugt. Es sei ein Rundweg um den Werbellinsee entstanden sowie ein attraktiver Rundweg für Eichhorst. Und: Das Projekt hatte eine Initialzündung. "Mit der Fertigstellung des Radwegs Berlin - Usedom hat der Strom der Touristen, vor allem eben der Radtouristen deutlich zugenommen", so Hamann, der von einer spürbaren Belebung Eichhorsts spricht. Schon Wildmeister Sieber hatte vor etwa 100 Jahren die Idee, eine Brücke über den Werbellinkanal zu errichten. "Die Kriege kamen dazwischen." Nach 1945 hatte wiederum die DDR kein Interesse an einem touristischen Aufschwung in der Schorfheide, die Staatsjagdgebiet war - und mit dem Jagdschloss Hubertusstock mittendrin, so Hamann. Nach der Wende aber, da realisierten die Eichhorster ihren Traum.

Unterdessen gibt es einen neuen Wunsch. "Bauland für unsere jungen Leute", verrät Ortsvorsteher Wulf Gärtner. Er hofft, dass es 2018 gelingt, eine Fläche mit vielleicht zehn Parzellen zum Eigenheimstandort im Dorf zu entwickeln. Eben um eine Abwanderung des Nachwuchses zu verhindern.