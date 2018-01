Dorfclub-Crew auf Weltreise

Doris Steinkraus und Eva-Maria

Gusow/Alt Zeschdorf (MOZ) Sowohl in Gusow als auch in Alt Zeschdorf gab es eine Jubiläums-Silvester-Party. In beiden Orten wurden zum 10. Mal zum ausgelassenen Jahreswechsel eingeladen.

Bilderstrecke Silvester-Partys in Gusow und Alt Zeschdorf Bilderstrecke öffnen

Keine schwebenden Bienen, kein Männerballett, keine Frauen-Putzkolonne: In diesem Jahr hatten sich die Akteure des Dorfclubs Gusow-Platkow etwas ganz Neues einfallen lassen. Sie nahmen die Gäste in der komplett ausverkauften Turnhalle mit auf eine große Seereise. Das Schiff "Dorfclub" schipperte über die Meere, stoppte in verschiedenen Ländern, begeisterte mit typischen Tänzen und bescherte den Feierernden warme Hände vom Dauer-Mit-Klatschen. "Ich bin so stolz auf diese Truppe", sagte ein überwältigter Bürgermeister Karl-Heinz Klein. "Was die immer auf die Beine stellen, einfach sagenhaft." Das fanden auch die Besucher, die nicht nur aus dem Ort, sondern auch aus Werbig, Diedersdorf, Seelow und Letschin kamen. Selbst Seelows Bürgermeister Jörg Schröder hatte sich unter die Partygäste gemischt, zollte den Organisatoren Respekt für die gelungene Veranstaltung.

Wochenlang hatten die Frauen und Männer um Dorfclub-Chef Jens Thiemann geprobt, Requisiten vorbereitet. Seit zehn Jahren laden sie zu der ungewöhnlichen Party, bei der sie selbst das Programm gestalten, ein.

Hinzu kommt direkt vor der Feier ein Großeinsatz zur Herrichtung der Turnhalle, die einmal im Jahr mit Ausnahmegenehmigung zur Party-Halle wird - mit extra Tanzboden.

Die 10. Silvesterparty im Kulturhaus Alt Zeschdorf eröffnete Ortsvorsteher Uwe Köcher im ebenfalls ausverkauften Haus mit einem gemeinsamen Sektanstoß. Die diesjährige Jubiläumsveranstaltung fand erstmalig unter der Schirmherrschaft der Gemeinde statt. Mit seinen fleißigen Helfern organisierte Uwe Köcher die schon sehr beliebte familiäre Party mit Gästen aus Zeschdorf, Frankfurt, Lietzen, Petershagen, Libbenichen und Treplin. Bei flotter gut gemixter Musik von DJ Frank drehten sich die großen und kleinen Gäste im Takt auf der Tanzfläche. Gestürmt wurde das große leckere Buffet von der Fleischerei Dolgelin. Mit ausgewählten Getränken versorgte "Bernis Bude" die durstigen Tänzer an der Bar. Mit Konfettibomben und Polonaise wurde das alte Jahr verabschiedet und das neue mit buntem Feuerwerk begrüßt. Natürlich durften auch die traditionellen Pfannkuchen nach Mitternacht nicht fehlen.