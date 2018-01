Alltag nach dem Super-Jubiläum

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Neujahrsempfang der evangelischen Gemeinde am Montagnachmittag wirkte wie ein Aufatmen nach dem Jubiläums-Marathon rund um 500 Jahre Reformation. Peter Fritsch, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates, dankte ausdrücklich der bisher geschäftsführenden Pfarrerin Beatrix Forck und ihrer Mitarbeiterin Birgit Matzke-Hahn für die Organisation der Jubiläumsfeierlichkeiten im vergangenen Jahr. "Es war ein Jahr, das uns alle bereichert hat, in Verbindung der Kirchen untereinander, aber auch in der Verbindung zur Stadt", betonte Fritsch.

Die Geschäftsführung der Gemeinde übernehmen ab diesem Jahr die Pfarrerinnen Gabriele Neumann und Irene Brockes, Beatrix Forck bleibt weiter Pfarrerin der Gemeinde. Gabriele Neumann zeigte sich erleichtert über den Abschluss des Jubiläums. "Nun werden wir wieder das tun, was man von uns erwartet: Gottesdienste feiern, Menschen an Übergängen in ihrem Leben begleiten, Musik erklingen lassen", sagte sie und nutzte die Gelegenheit, den Ehrenamtlichen in der Gemeinde zu danken. "Das ist unser großer Schatz. Gemeinde funktioniert nur, wenn alle mitmachen."

Wie zum Beleg für diese Aussage gestaltete mit Werner Hoffmann ein ganz besonderes Gemeindemitglied den Neujahrsgottesdienst in St. Gertraud mit. Der 81-jährige Uhrmacher aus Güldendorf ist seit fast 54 Jahren ehrenamtlicher Lektor in der Gemeinde. Er hat ungezählte Gottesdienste in den vergangenen Jahren gestaltet. "Das war für mich ganz natürlich. Schon meine Mutter hat, bevor sie das Brot angeschnitten hat, es mit drei Kreuzen gesegnet", erinnert sich Hoffman an seine ersten Begegnungen mit dem Christentum. Er engagierte sich im Gemeinde- und Kreiskirchenrat und in der Synode. Zumindest die Lektorentätigkeit will er nun niederlegen. "Manches geht einfach nicht mehr so", sagt er mit Verweis auf sein Alter.

Auch auf eine weitere Lücke wird sich die Gemeinde übergangsweise einstellen müssen: Pfarrerin Katharina Falkenhagen wird Ende Februar für zwei Monate nach Botsuana reisen und dort in einer kleinen Gemeinde arbeiten.