Budenzauber in der Optikstadt

Thomas Baake

Rathenow (BRAWO) Nach zweijähriger Pause, findet am Samstag, 6. Januar, das fast schon traditionell geworde Alt-Herren-Turnier in der Rathenower Havellandhalle um 15.00 Uhr statt.

Mit an Bord sind viele bekannte Spieler aus der Region, die in der Bundesliga, Regionalliga, Oberliga, bis hin zur Kreisklasse ihre Fußballschuhe schnürten und zum größten Teil noch heute aktiv sind. Bei diesem hochklassig besetzten Turnier werden acht Teams zeigen, dass sie am runden Leder nichts verlernt haben. An diesem Tage sind die Alt-Herren des FSV Optik Rathenow die gastgebende Mannschaft. Sie tritt mit einigen Spielern von Motor, aber auch mit vielen Altherren aus der alten Regionalliga Truppe, wie Guido Block und Uwe Schulz an. Ebenfalls sind mit S.-R. Neustadt und der SG Falkensee/Finkenkrug zwei sehr erfahrene Altherrenteams am Start. Auf die neu gegründete Oldi-Truppe von Mögelin und die Spielgemeinschaft Bamme/Gräningen/Nennhausen dürfen die Zuschauer sehr gespannt sein. Natürlich fehlt bei diesem Event auch nicht die Alt-Herren-Truppe von Stahl Brandenburg. Die Oldies des SV Hohennauen/Rhinow (Piske, Sagewka) nehmen auch am Turnier teil. Das Teilnehmerfeld wird mit den Alten-Herren vom Schwedendamm komplettiert. Auch in dieser Truppe befinden sich viele Spieler, die den Rathenower Fußball geprägt haben. Für gute Unterhaltung und etwas Abwechslung während des Turniers ist gesorgt. Um den Durst und das leibliche Wohl kümmert sich das Team um Ecki Blume. Nach dem Schlusspfiff soll der Tag noch nicht zu Ende sein. Bei Tanzmusik und einem kleinen Imbiss können Zuschauer und Kicker noch viel über die alten Zeiten fachsimpeln. Der Eintritt ist frei.