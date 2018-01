Schmettern aus vollen Kehlen

Steffen Göttmann

Zollbrücke (MOZ) Singen hat offensichtlich Konjunktur. Wie anders ist es zu erklären, dass die ersten Mitsingkonzerte im Theater am Rand an Silvester und Neujahr restlos ausverkauft waren. Auf der Bühne stand ein Zelt, davor ein symbolisches Lagerfeuer. Auf Holzklötzen ums Feuer hatten Thomas Rühmann und Reentko Dirks, beide mit Gitarre, sowie Friederike Nölting und Holger Daemgen Platz genommen."Ich war eigentlich immer gegen Mitmachtheater", bekannte Thomas Rühmann, der mit Tobias Morgenstern das Theater am Rand betreibt. Diesem Prinzip sei er treu geblieben - bis jetzt. Doch Reentko Dirks habe ihn überzeugt, dass Mitsingtheater in großen Städten wie Dresden und Leipzig tausende Besucher anlocken. In Zollbrücke seien es immerhin 250. Und die summten leise oder schmetterten aus vollem Hals mit. Sie erlebten einen unterhaltsamen Nachmittag, wobei die Darsteller im Wechsel eigene Lieder zu Gehör brachten und die Gäste zum Mitsingen aufforderten.

Dabei durfte das Publikum auch wählen. So standen die Beatles-Titel "Let it Be", "Yesterday" und "Hey Jude" zur Auswahl. Das Publikum entschied sich für "Let ist Be" und "Yesterday". Die Texte liefen für alle gut lesbar auf einer Leinwand mit. Bei den deutschen Titeln "Über sieben Brücken musst Du gehen", "Über den Wolken" und "Griechischer Wein" machte das Brücken-Lied das Rennen. Der Humor kam nicht zu kurz. Friederike Nöltings nicht ganz ernsthafte Versuche, den Gassenhauer "Atemlos" von Helene Fischer anzustimmen, wurde von ihren Musikerkollegen sanft aber bestimmt sabotiert.

"Ich habe lauthals mitgesungen", sagte Evelyn Faust aus Braltz lachend. Sie singt im Chor "Cantus Gaudia" mit. Eigentlich wollte der ganze Chor mitkommen, doch die Veranstaltung sei schneller ausgebucht gewesen, als gedacht. "Das nächste Mal sind wir alle dabei", versicherte sie.