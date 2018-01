Milde Witterung animiert zum Start

Dichtes Gedränge am Feuerwehrgerätehaus in Ratzdorf: Genau 200 Starter registrierten die Organisatoren des Neuzeller Vereins Run & Bike beim 16. Oder-Neiße-Silvesterlauf. © Foto: Bernd Pflughöft

Hagen Bernard

Neißemünde (MOZ) Der 16. Oder-Neiße-Silvesterlauf hat mit 200 Startern eine Rekordbeteiligung gefunden. Bei Temperaturen um die 8 Grad Celsius und nahezu Windstille hatten die Teilnehmer auf dem Rundkurs am Oderdamm nahezu optimale Bedingungen vorgefunden.

Die angenehme Winter-Witterung mit Temperaturen um die 8 Grad Celsius hat den Neuzeller Organisatoren des Vereins Run & Bike eine Rekordbeteiligung beim 16. Oder-Neiße-Silvesterlauf beschert. Unter den 130 Startern über 2,4 Kilometer und 70 über 4,8 waren traditionell nicht nur Ausdauerläufer, sondern auch in der Region beheimatete Nachwuchs-Fußballer des JFV Fun Niederlausitz, die Fahrer des 1. Radsport- und Laufvereins 02 aus Eisenhüttenstadt und Kegler des SV Wellmitz.

Die beiden Männer-Wettbewerbe entschieden zwei Fußballer. So setzte sich über 2,4 Kilometer der 37-jährige Kreisliga-Spieler des Neuzeller SV Enrico Raatz (9:03 min) vor seinem Bruder Christian durch. "Für mich ist die Teilnahme hier Tradition. Man trifft jedes Jahr die selben Leute", erklärt Enrico Raatz.

Den Wettbewerb über 4,8 Kilometer entschied der 18-jährige Marius Ziems für sich, nachdem er in den beiden Vorjahren jeweils über die kürzere Distanz gewonnen hatte. Er hatte sich mit dem Start etwas abgesetzt, doch bald bestimmte der seit neun Monaten in Neuzelle wohnende 37-jährige Jurist Christian Kiele das Tempo. "Ich kannte ihn nicht und habe ihn erst einmal laufen gelassen. 400 Meter vor dem Ziel bin ich dann losgespurtet", erklärt Ziems. Der ehemalige Leichtathletik-Sportschüler in Cottbus macht seit September sein Fachabitur für Wirtschaft am Eisenhüttenstädter Oberstufenzentrum und spielt bei den A-Junioren des Fußball-Brandenburgligisten FC Eisenhüttenstadt. "In diesem Jahr hoffe ich auf mehr Punktspieleinsätze", hat Ziems auch einen sportlichen Wunsch für 2018 offen. Der Cousin des Zweiten des Neujahrsspringens bei der Vierschanzentournee Richard Freitag durchlief das Ziel nach 18:22 Minuten, Dritter wurde sein Run & Bike-Partner vom Sieg im Frühjahr Stefan Rothe aus Groß Lindow.

Bei den Frauen wiederholte die Frankfurterin Heike Schulze ihren Vorjahressieg (20:49 min) vor der Bremsdorferin Dana Eckert (22:28) und Heike Nauck von der BSG Stahl (24:30). Über die kurze Distanz siegte die 14-jährige Eisenhüttenstädter Gymnasiastin Pauline Eckert (12:16 min). Jahrelang hatte sie sich auf den Karatesport konzentriert (Blauer Gurt), seit einigen Monaten investiert sie mehr Zeit in die Leichtathletik. "Ich will wieder um den Oder-Spree-Cup und die Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft mitlaufen."