Ronald Paris zeigt sich als Shakespeare-Kenner

Thomas Klatt

Cottbus (MOZ) Am Ende sind alle tot. Ermordet oder dem Wahnsinn verfallen. Weil zwei der Töchter des Königs Lear sich um die Macht streiten. Die dritte Tochter, die sich der Nachfolge verweigert, verstößt er. Er will ihren schlichten Worten nicht glauben: "Die Liebe, die das Kind dem Vater schuldet, die hege ich für Euch, mein edler Herr."

"König Lear" ist unter all den großen Tragödien von William Shakespeare eine der gigantischen. Und alles, was er darin verhandelt, vor immerhin 400 Jahren, ist nahezu täglich auf den politischen Bühnen der Gegenwart zu erleben: Ränkespiele, Machtmissbrauch, Königsmord.

Der Maler Ronald Paris findet beeindruckende Bilder für den Niedergang des alten Königshauses. Der im Cottbuser Museum für moderne Kunst ausgestellte Werkzyklus aus Malerei, Gouachen und Zeichnungen zeigt nur einen minimalen Ausschnitt aus dem umfangreichen Lebenswerk des Künstlers. Aber es ist wohl gerade die ästhetische und räumliche Verknappung, die wirkt. "Ronald Paris. Shakespeare" heißt die kleine, sehr sehenswerte Ausstellung.

Paris, einer der wichtigen Maler der DDR, ist bis heute ein kritischer und kreativer Zeitgeist geblieben. Für Shakespeare hat er sich schon frühzeitig interessiert. Die übersichtliche Werkgruppe, die für Cottbus zusammengefasst wurde, bietet dem Betrachter eine ganz individuelle Identifikation an. Der Maler, auch wenn er sich selbst nicht als Figur integriert, holt sich die Bühne in seinen eigenen Bildraum.

Über den "Lear" hinaus sind es auch die Sonette von Shakespeare, die es Paris angetan haben. Verwunderlich ist das nicht, denn in den mehr als 150 Vierzehnzeilern findet sich Shakespeares Gesamtwerk noch einmal in komprimierter Schönheit: Liebe, Verlust, Sterblichkeit, Schönheit, Alter und Tod. "Bin müde auf den Tod, ich könnte schrei'n / mit anzusehen wie Tugend betteln geht / und blankes Nichts sich bläht in Narretein ... und wie der Staat die Geister mundtot macht / und Torheit Können prüft und dirigiert." Für viele ist das 66. Sonett eine Wegmarke der Weltliteratur. Dem letzten Schritt, dem Freitod, widersetzt sich Shakespeare und hält die Kraft der Liebe entgegen: "Doch gehen hieße, dass in alldem mein Lieb' allein ich ließe."

Paris hat einige der Sonette für die in der DDR bekannte Lyrikreihe "Poesiealbum" illustriert. In kompakten Bilderwelten, die Shakespeare wohl in ihrer Eigenwilligkeit und Dichtheit gefallen hätten. Auf Paris' Tableau zum "Lear" von 1987 sind beinahe alle Handelnden des Dramas zu sehen - das ganze Arsenal an Totenköpfen, Pferden, Geistern, Königskronen. Dazwischen entblößte Frauen und Diktatoren in Uniform. Einzig der Hofnarr hält noch zu Lear. Den Töchtern gibt Paris Punk-Frisuren.

Man muss kein ausgewiesener Shakespeare-Kenner sein, um die Bilder zu deuten. Für eine schnelle Einordnung, ein flüchtiges Abscannen sind sie ohnehin zu dicht, zu metaphorisch. Es geht praktisch immer um die letzten, mithin die existenziellen Dinge: Jugend, Alter, Tod, verschmähte Liebe, Verrat.

In einer Bleistiftzeichnung beweint Lear die tote Tochter Cordelia. Es sieht aus, als ob der Henker gar mittrauere. Ein Skelett, eine Vanitas-Figur, hält die Sanduhr nach oben. Die Zeit läuft.

Parallelen zu Shakespeares Kosmos sieht Paris in der Gegenwart allemal: "Wir leben in einer verkommenen Zeit", sagte er bei der Ausstellungseröffnung in einer spontanen Kurzansprache. Was er damit meint? Die Vernachlässigung des Wesentlichen, eine "Substanzentleerung" der Gesellschaft, sagt er gegenüber dieser Zeitung. "Wer fragt denn noch nach dem Sinn des Lebens?", formuliert es der 84-jährige Künstler im Gespräch. Der Alltag sei vulgär geworden, Ohnmacht werde nicht selten mit Macht verwechselt - nicht nur damals in der DDR. Und genau da habe Theater doch immer gegengesteuert.

Dass seine Bilder nun in Cottbus hängen, gepaart mit Fotografien aus einer Zeitschrift, die ausschließlich Frauen huldigte, sei ihm eine besondere Ehre. Zufall ist das natürlich nicht. Der "Paris-Shakespeare-Raum" wird umschlossen von Fotokunst aus der DDR-Modezeitschrift "Sibylle". Museums-Direktorin Ulrike Kremeier hat sich immer gegen eine Schwarz-Weiß-Darstellung der DDR und ihrer Kunst gestemmt. Hier nun passen sie gut zusammen, die Paris'schen Lebenswelten und die Fotos, die mehr über den Zeitgeist verraten als über die damalige Mode. Besonders die 80er-Jahre deuten die morbide Ahnung vom Ende einer Epoche an. Ohne Zweifel: Ein Shakespeare'sches Thema.

Bis 11.2., Di-So 10-18 Uhr, Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst, Am Amtsteich 15, Cottbus, Tel. 0355 49494040