Deutschland bleibt Nummer eins

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Das beliebteste Reiseland der Bundesbürger ist immer noch das eigene: Drei von zehn Urlaubern bleiben für längere Reisen ab fünf Tagen in Deutschland. Dabei hat Mecklenburg-Vorpommern mit seinen Ostseestränden und Inseln knapp die Nase vorn vor Bayern. Danach folgen Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Berlin belegt Platz sieben, Brandenburg Rang neun.

Anders sieht es bei Kurzreisen von zwei bis vier Tagen aus: Da ist Bayern am beliebtesten, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Berlin. Für Städtereisen ist die Hauptstadt das beliebteste Ziel, deutlich vor Hamburg und München - und mit großem Abstand vor Auslandszielen wie London, Wien oder Paris.

Der Tourismus in Berlin wächst immer weiter. Allein im ersten Halbjahr 2017 kamen 6,2 Millionen Touristen, die es auf 14,7 Millionen Übernachtungen brachten, fast vier Prozent mehr als im Jahr zuvor. Über die Hälfte der Berliner Hotelzimmer buchen Gäste aus Deutschland. Auf Platz zwei stehen die Briten, gefolgt von den US-Amerikanern. Jeder Gast lässt im Schnitt 64,89 Euro pro Tag in der Stadt, so Zahlen der Tourismusagentur Visitberlin.

Berlin ist auch das beste Beispiel für ein Phänomen, das international zu beobachten ist: "Overtourism", also zu viel Tourismus. In immer mehr Orten nerven die vielen Touristen die Einheimischen nicht nur, diese gehen auch dagegen vor. Auf Mallorca gab es Demonstrationen und Straßensperren der Wohnbevölkerung. In manchen Berliner Bezirken werden Gäste angefeindet.

Die Hauptstadt will grölende Junggesellenabschiede und alkoholselige Abschlussfahrten am liebsten verbannen. Gefragt sind mehr Kulturinteressierte, Geschäftsleute sowie Messe- und Kongressbesucher. Die dafür zuständige Wirtschaftssenatorin Ramona Popp (Grüne) will die Touristenströme entzerren und auch für Außenbezirke wie Spandau oder Treptow-Köpenick werben.