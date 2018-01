Doppelter Erfolg auf der Platte

Thomas Baake

Wusterwitz (MOZ) Die Jugendabteilung der Handballer des SV Blau Weiß Wusterwitz führte aus eigener Initiative eine hilfreiche Aktion durch. Der letzte Jugendspieltag des Jahres am Samstag, 16. Dezember, stand unter dem Motto "Kinder für Kinder". Alle Einnahmen des Imbiss und Getränkeverkaufes gingen an das Klinikum in Brandenburg, um die Klinikclowns für die Kinder dort zu engagieren. Dank regionaler Sponsoren, die die Getränke und Würste kostenlos zur Verfügung stellten, und der vielen fleißigen Eltern und Trainer, kam am Ende der phantastische Erlös von 1000 Euro zusammen. Im Januar soll die Summe offiziell an die Verantwortlichen im Klinikum übergeben werden. Der Sport kam bei der Aktion aber auch nicht zu kurz: die Mannschaften zeigten ihr Können. Die männliche E-Jugend gewann im Lokalderby gegen den SV 63 Brandenburg West mit 19:14. Im nächsten Spiel gegen Blau Weiß Dahlewitz siegten die Wusterwitzer mit 15:13.

Die weibliche C-Jugend schlug den HV Grün Weiß Werder mit 37:11. Nur die männliche B-Jugend unterlag gegen den HV Grün Weiß Werder knapp mit 29:30.