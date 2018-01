Bootstour mit sensibler Fracht

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Beeskower Ruderer haben am Neujahrstag ihre traditionelle Eierfahrt durchgeführt. Ziel war der Badestrand Leißnitz, wo der Achter anlegte. Anschließend speisten die Ruderer in der Gaststätte Schur. Wirtsfamilie Pagel spendierte dem Verein 60 Eier, die die Wassersportler in einer Schale entgegennahmen. Die Eier wurden nach der Rückkehr zum Badestrand sorgsam im Boot verstaut.

Am 10. Januar werden die Eier dann im Rahmen des Clubabends zubereitet und gemeinsam verspeist, teilt das Ehrenmitglied Eberhard Keil, mit. Die Eierfahrt ist Tradition seit Bestehen des 1920 gegründeten Vereins. "Ganz früher sind sogar nachts um 1 Uhr losgerudert", erinnert sich Keil.