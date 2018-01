Sportlicher Start ins neue Jahr

Martin Stralau

Fürstenwalde/Woltersdorf, Hangelsberg (MOZ) Hunderte Lauf- und Wanderbegeisterte haben sich am Silvester- und Neujahrstag sportlich aus dem alten Jahr verabschiedet und das neue willkommen geheißen. Der Regen wartete geduldig, bis alle im Ziel waren.

Glücklich über einen schönen Vormittag kamen Kerstin Putscher, ihr Mann Ingo und Sohn Arne nach dem Silvesterlauf am Fürstenwalder Friesenstadion gegen Mittag zurück zu ihrem Auto. Am Lauf hatte die Familie aus Fürstenwalde zwar auch voller Begeisterung teilgenommen, doch der Höhepunkt war für sie das gesellige Beisammensein am Ende der von ihnen gewählten Fünf-Kilometer-Strecke. "Wir kommen gerne hierher, weil hier unsere Freunde sind und eine sehr schöne Atmosphäre herrscht", erzählte die 50-Jährige. So habe sie beispielsweise nach langer Zeit mal wieder die Tochter einer Bekannten gesehen, die inzwischen nicht mehr in der Domstadt wohne.

Fünf Jahre hatten die Putschers nicht mehr an dem Lauf teilgenommen, meist, weil sie arbeiten mussten. "Heute am Sonntag passte es", sagte Kerstin Putscher freudestrahlend. Wie ihre Männer, die Basketball und Volleyball spielen, ist auch sie sonst sportlich aktiv, spielt Volleyball in der Mannschaft Netzfischer, die zur BSG Pneumant gehört. Die Betriebssportgemeinschaft organisierte wieder die Veranstaltung, "die es seit weit mehr als 30 Jahren gibt", wie die Vorsitzende Karin Lehmann kurz vor dem Start über die Zehn-, Fünf und Zwei-Kilometer-Strecke sagte. "Gut 400 Läufer haben diesmal teilgenommen, etwa 100 mehr als im Vorjahr", erklärte sie und lobte die bunte Mischung der Teilnehmer aus anderen Vereinen und vielen Firmen. Dank gelte Dino Blümke, Leiter des BSG-Sportbüros, der die Veranstaltung mit seinen Mitarbeitern organisiert habe. "Es können im nächsten Jahr gerne noch mehr Läufer werden", sagte Karin Lehmann.

Während in Fürstenwalde offiziell nicht nach der Uhr geschaut wurde, gab es beim zeitgleich stattfindenden Lauf zum Aussichtsturm auf dem Kranichsberg in Woltersdorf am Ende Urkunden und Pokale. Bei den Männern siegte wie in den Vorjahren Carsten Krüger, diesmal in 18 Minuten und 29 Sekunden. "Meine bisher schnellste Zeit", erklärte der Hobbyläufer, der mit seiner Frau Jördis, die aus Rüdersdorf kommt, mehrmals wöchentlich trainiert. Sie kam bei den Frauen nach 23 Minuten und 18 Sekunden als Schnellste ins Ziel. Die Veranstalter Michael Wurster und Bernd Kolbe, bekannt als die Gebrüder Wurster, zeigten sich mit der 11. Auflage des von ihnen initiierten Laufs zufrieden. 70 Teilnehmer hatten sich auf die 5,5 Kilometer lange Strecke zum Turm begeben, wo sie sich anschließend stärken konnten. Oben angekommen war auch Andreas Zenser aus Zehlendorf bei Oranienburg, der zusammen mit Mirna, einer dreijährigen Hundedame der Rasse Deutsch-Drahthaar, teilgenommen hatte. Mirna, am Laufgurt ihres Herrchen befestigt, lief ohne zu stoppen vorneweg. "Sie kennt das, es ist nicht ihr erster Lauf. Nur am Ende, als es die Treppen zum Turm hoch ging und sie die Zuschauer sah, war sie ein bisschen abgelenkt", sagte Zenser.

In Hangelsberg liefen sich einen Tag später bei strahlendem Sonnenschein gut 80 Neujahrsläufer über 2,5 und 5 Kilometer die Müdigkeit aus ihren Körpern. Es war das zwölfte Mal, dass die SG Hangelsberg diese Veranstaltung auf die Beine gestellt hatte. Als Belohnung im Ziel warteten 60 Pfannkuchen sowie Gänsesuppe auf die Läufer, wie Anke Vogel, im Verein für die Leichtathletikabteilung zuständig, berichtete. Der Vorsitzende Detlef Schrobback freute sich über die große Teilnehmerzahl und blickte zufrieden auf das Jubiläumsjahr 2017 zurück. Da feierte der Verein anlässlich seines 70. Geburtstages Ende April erstmals einen Sportlerball. "Zum 75. wollen wir das wiederholen", sagte er.