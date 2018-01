Circus Busch verzaubert wieder

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Nach dem großen Erfolg im Vorjahr heißt es auch in diesem Winter wieder: Vorhang auf und Manege frei für den 3. "Brandenburger Weihnachtscircus" in Brandenburg an der Havel auf dem Festplatz am Wiesenweg. Bis einschließlich Sonntag, 7. Januar, verwandelt sich der Festplatz am Wiesenweg in Brandenburg in eine weihnachtliche Märchenwelt. Der Circus Busch hat keine Kosten und Mühen gescheut, um das diesjährige Weihnachtsevent noch schöner als im Vorjahr zu gestalten. Ein besonderes Highlight bilden die Gebrüder Scholl mit ihrer sensationellen Trampolin-Show, die sich auf Anhieb ins RTL-Supertalent Finale platzieren konnte. Außerdem wird Louisa aus Schweden unter der Circuskuppel Ihre Luftakkrobatik präsentieren und als Schneekönigin Elsa verzaubern, während Mandy Scholl aus Irland life die schönsten Weihnachtslieder der Welt singt. Sandro Frank wird zudem die größte Kamelherde in einem Deutschen Circus erstmals präsentieren.

Das Programm, in Fachkreisen und sogar von der Konkurrenz gelobt, vereint damit auf phantastische Weise traditionelle Circus-Elemente mit der Moderne. Die Harmonie, in der Mensch und Tier gemeinsam agieren, ist nur selten in herkömmlichen Circus-Shows zu erleben. Ein Programm, von dem man sich wünscht, dass es nie zu Ende geht.

Zu erleben ist der 3. "Brandenburger Weihnachtscircus" montags bis freitags um 16 Uhr, samstags und sonntags um, 14 und 18 Uhr sowie am heutigen Silvesterabend um 14 Uhr.

Wer das fantastische Programm dabei ohne Eintritt zu zahlen erleben will, ruft am Dienstag, 2 Januar, um Punkt 16 Uhr die 03381/525513 an. BRAWO verlost 10x2 Freikarten für eine Vorstellung Ihrer Wahl.