Der Laden ist dicht

In der Backstube: Bäckermeister Gert Habermann von der Landbäckerei in Neubrück präsentiert die Mischung für den Pfannkuchenteig. An seinem letzten Arbeitstag backte er 500 von den süßen Teilen, zudem 100 Brote und etwa 1000 Brötchen. © Foto: MOZ/Jörn Tornow

Ein letztes Mal an der Kasse: Sylvia Ickert in ihrem Landwarenhaus in Kossenblatt; sie habe die Arbeit gerne gemacht, erzählt sie. © Foto: MOZ/Jörn Tornow

Tatjana Littig

Neubrück/Kossenblatt (MOZ) Zwei Institutionen in der Region haben zum Jahresende ihren Betrieb eingestellt. Gert Habermann, Inhaber der Landbäckerei in Neubrück, ist in den Ruhestand gegangen. Sylvia Ickert vom Landwarenhaus in Kossenblatt hat aus finanziellen Gründen dicht gemacht.

Gert Habermann ist ein organisierter Mann. Wer bei ihm in den letzten Tagen seines Bäcker-Daseins noch frische Backwaren wie Brot, Brötchen, Kuchen, Kekse oder Pfannkuchen kaufen wollte, musste vorbestellen. "Es ist alles begrenzt", erklärt er einen Tag bevor er seine Tür schloss. 48 Jahre lang hat er die Bäckerei geführt, die 1936 sein Vater Alfred Habermann übernommen hat. Bäcker? Für den gebürtigen Neubrücker war das nicht der erste Berufswunsch. "Ich wollte eigentlich zur See gehen, die Welt sehen", erklärt er. "Zum Beispiel als Koch, aber nicht als Matrose", schiebt er hinterher. Weil er aber keinen Ausbildungsplatz fand, blieb er Zuhause, lernte bei seinem Vater in der Backstube und übernahm 1976 den elterlichen Betrieb.

"Ein Jahr später habe ich meinen Meister gemacht und 1980 die Bäckerei modernisiert", erinnert sich der heute 65-Jährige. "Bis zur Wende konnte ich gut davon leben." Neubrück war damals ein gefragtes Fleckchen Erde. Es habe zwei Ferienlager gegeben, ein Ferienheim, einen Zeltplatz und Bungalows, erzählt Gert Habermann. "Im Sommer habe ich von morgens bis abends gebacken und wurde alles los." Finanzielle Schwierigkeiten ereilten ihn und Ehefrau Petra, die im Verkaufsraum hinterm Tresen stand, nach der Wende. Nach einem halben Jahr der Unsicherheit fiel die Entscheidung, den Betrieb genauso wie zuvor weiterzubetreiben.

Bis zuletzt backte Gert Habermann täglich frisch, nach den alten Rezepten seines Vaters. Brot, Brötchen, ein bis zwei Sorten Kuchen und Pfannkuchen fanden Kunden täglich in der Auslage. "Mehr muss auch nicht sein", findet der Fachmann. In der Woche begann sein Arbeitstag um 1 Uhr morgens und am Wochenende um Mitternacht. "Gegen 6, 6.30 Uhr war ich fertig, habe dann Waren ausgefahren und mich um 18 Uhr schlafen gelegt", informiert der Bäckermeister. Beliefert wurden langjährige Kunden in den Dörfern der Region, zudem auch in den Städten. Zehn Jahre lang hat Sohn Thomas sich um die Auslieferung gekümmert und dann eine andere Arbeitsstelle gefunden. Aus gesundheitlichen Gründen übernimmt er die Bäckerei des Vaters nicht. "Man muss wirklich fit sein", so Gert Habermann. Die Arbeit hat er trotz aller Strapazen immer gerne gemacht. "Der Kontakt zu den Menschen ist schön", sagt er. "Das wird mir bestimmt fehlen."

Sylvia Ickert, Betreiberin des Landwarenhauses in Kossenblatt, seufzt. Nach 15 Jahren hat sie ihren Laden mit Imbiss zum Jahresende geschlossen. "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber von irgendetwas muss ich auch leben", betont die 54-Jährige. Mitte des Jahres hat sie den Entschluss gefällt. "Zu wenig Umsatz", lautet ihrer Begründung. Die Kundschaft fehle, vor allem in den Wintermonaten bleibe sie aus. "Ich kann niemanden zwingen, bei mir zu kaufen", sagt sie und lächelt dann: "Es hat mir Spaß gemacht, vor allem der Kontakt mit den Kunden. Einige habe ich sehr lieb gewonnen."