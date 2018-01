EH-Nummernschild immer beliebter

Elke Kögler

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das wiedereingeführte EH-Autokennzeichen erfreut sich in Eisenhüttenstadt wachsender Beliebtheit. Das Nummernschildkürzel kann anstelle des für den gesamten Landkreis Oder-Spree geltenden LOS-Kürzels beantragt werden.

Die Buchstaben "EH" dominieren augenscheinlich das Straßenbild in Eisenhüttenstadt. Bei dem Kürzel handelt es sich um die Anfangsbuchstaben eines der beiden Autokennzeichen, zwischen denen Autoeigentümer in Eisenhüttenstadt wählen können. Das Kürzel wurde im Zuge der Kreisgebietsreform 1993 ausrangiert sowie am 1. September 2017 buchstäblich wiederbelebt.

"Neben dem LOS-Kennzeichen sind inzwischen mehr als 2550 Fahrzeuge mit EH-Kennzeichen unterwegs", berichtet Michael Rose, Amtsleiter für Straßenverkehr und Ordnung des Landkreises Oder-Spree in Fürstenwalde. Weiterhin gebe es viele Eisenhüttenstädter, die sich ein EH-Nummernschild reserviert hätten.

Der Grund dafür, dass die Stahlstädter nach 14jährigem Verzicht wieder mit "EH" umherfahren können ist, dass der Landrat von Oder-Spree Rolf Lindemann (SPD) damit den Wunsch vieler Menschen aufgegriffen habe, die diesen immer wieder an die Mitarbeiter der Kreisverwaltung herangetragen hätten. Lindemann hat aus diesem Grund beim Land Brandenburg den Antrag gestellt, das Altkennzeichen wieder einzuführen. Der Antrag wurde schließlich Mitte des Jahres genehmigt.

Der Landrat hat mit dem erfolgreichen Antrag jedoch nicht nur den Stahlstädtern einen Herzenswunsch erfüllt, sondern ebenso Beeskower und Fürstenwalder glücklich gemacht. So können ebenso seit 1. September 2017 Beeskower ein Nummernschild mit dem Kürzel "BSK" sowie Fürstenwalder ein Schild mit den Buchstaben "FW" bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises in Fürstenwalde beantragen. Wer keinen großen Wert auf eines dieser Sonderkennzeichen legt, kann weiter das für alle Autoeigentümer in Oder-Spree geltene Kennzeichen "LOS" behalten oder weiterhin beziehen. Das LOS-Kürzel ersetzt seit der Kreisgebietsreform die Kennzeichen "EH", "BSK" und "FW".

Rolf Lindemann ist jedoch nicht der einzige Landrat des Landes Brandenburg, der Nummernschildherzenswünsche erfüllt hat. So können unter anderem Autofahrer in Strausberg "SRB", in Seelow "SEE", in Bernau "BER", in Eberswalde "EW", in Angermünde in der Uckermark "ANG" oder in Schwedt ein Nummernschild mit dem Kürzel "SDT" wählen.