Regional- und Fernzüge halten weiter nicht am Bahnhof Zoo

Berlin (dpa) Am Berliner Bahnhof Zoo halten nach dem Brand auf einer angrenzenden Baustelle weiterhin nur S-Bahnen. Es sei noch nicht absehbar, wann wieder Fern- und Regionalzüge an dem Bahnhof halten könnten, sagte ein Sprecher der Bahn am Dienstagmorgen. Die Züge könnten zwar durch den Bahnhof fahren, aber nicht am Bahnsteig halten. Die Gleissysteme von S-Bahnen auf der einen sowie Regional- und Fernzügen auf der anderen Seite unterscheiden sich an dem Bahnhof.

Die Polizei hatte den Bahnhof wegen eines Feuers an Silvester evakuiert. Vorübergehend war der Verkehr komplett unterbrochen gewesen. Die Bundespolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.