Rettende Ufer ist noch erreichbar

Nicht nur auf der Platte mit vollem Einsatz, sondern auch am Kochtopf (v.l.n.r.): Jannes Wernicke, Michael Schröter, Matthias Paul und Ralph Gutzmer. © Foto: MZV

Martin Terstegge

Bad Belzig (MOZ) Der Blick auf die Tabelle in der Handball-Verbandsliga/Nord ist für die Spieler des MBSV Belzig ernüchternd. Mit 2:12-Punkten und 164:209 Toren ziert die Mannschaft das Tabellenende.

Trotz der düsteren Lage ist sich Trainer Denis Wandersee sicher, im Lauf der Saison das rettende Ufer zu erreichen. Schließlich sind erst sieben von 20 Partien absolviert, da gibt es noch reichlich Punkte einzusammeln. Und bei den sechs Niederlagen war nicht jede unbedingt zwingend, da hätten durchaus ein paar mehr Zähler auf dem Konto sein können, wenn nicht müssen. Zum Beispiel in Werder, wo die Bad Belziger bis in die Schlussphase hinein führten, aber das Spiel dennoch mit 28:29 abgaben. Der Trainer denkt aber auch an die beiden Heimauftritte gegen den SSV Falkensee und MTV Altlandsberg. Eine schwache zweite Hälfte kostete gegen den Mitabstiegskonkurrenten aus Falkensee die Punkte. Gegen den spielstarken Brandenburgligaabsteiger aus Altlandsberg waren die MBSV-Männer im ersten Durchgang absolut gleichwertig, ehe auch hier nach dem Seitenwechsel die Weichen auf Niederlage gestellt wurden.

Mit ein paar Zählern mehr hätten die Bad Belziger die Rote Laterne nicht inne, doch Trainer Wandersee gibt zu Bedenken, dass nach den vielen namhaften Abgängen im Sommer ein wirklicher Neuanfang vollzogen wurde. Der wurde noch einmal verstärkt, als sich die A-Junioren aus ihrem Spielbetrieb zurückziehen mussten. Nun galt es sieben bis acht Nachwuchsspieler zusätzlich zu integrieren. Dass solch ein Prozess erst reifen muss sollte verständlich sein, ist aber natürlich hinderlich im laufenden Punktspielbetrieb. Doch in den jüngeren Partien deutete sich bereits an, dass die Integration von statten geht. Immer wieder konnte einer der jungen Akteure sich in den Vordergrund spielen.

Zu Saisonbeginn wurde Georg Wendland zu einem Hoffnungsträger in der Wandersee-Truppe. In den ersten vier Begegnungen führte er nicht nur klug Regie, sondern bewies auch Torgefährlichkeit. Nach seiner Verletzung konnte er aber nur noch sporadisch eingesetzt werden. Zum Glück sprang in dieser kritischen Phase ein Routinier ein, wenn auch auf einer anderen Spielposition. Matthias Paul wuchs zu alter Stärke heran, übernahm Verantwortung beim Abschluss und an seiner Erfahrenheit konnten sich die anderen Spieler wieder aufbauen.

Und noch ein Punkt stimmt Wandersee optimistisch die Abstiegszone zum Ende hin zu verlassen: die Mannschaft ist intakt. Wenn nicht gerade ein Virus die Runde macht sind immer um die 15 Spieler beim Training. In anderen Teams können Übungsleiter immer wieder registrieren, dass die Trainingsbeteiligung bei Erfolg hoch ist, nach Niederlagenserien aber stetig abnimmt. Für den Teamgeist beim MBSV spricht ebenfalls, dass Maximilian Kernke zum Beispiel die lange Strecke von Finsterwalde und zurück für die Übungseinheiten auf sich nimmt.

Vor dem Weihnachtsfest stand noch ein Testspiel auf dem Programm. Der MBSV spielte gegen den Landesligisten SV Motor Babelsberg. Und da klappte es mit einem Sieg. Nach einer drei Mal 20 minütigen Spielzeit stand es 37:30 für die Kurstädter. Selbstvertrauen sollten sich die Jungs holen und das gelang. Alle Spieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Hierbei kam es darauf an schnelle Tore zu erzielen über Konter. Max Wilck und Jonas Balle setzen die taktische Marschroute besonders gut um. An den Trainingabenden bis zum nächsten Spiel wird Wandersee noch einmal Wert auf die Deckungsarbeit legen, aber auch versuchen für den Angriff neue Ideen zu entwickeln.

Wie gut sich die Testspielerkenntnisse im Verbandsliga-Alltag umsetzen lassen, davon können sich die Fans am Samstag, 6. Januar, überzeugen. Die nächsten Punkte gibt es beim HC Neuruppin zu holen. Anwurf ist um 18 Uhr. "Es ist eine Überraschungsmannschaft, die sich mal gut verkauft hat und auch manchmal sehr gequält hat", so Wandersee über den Gegner. Für ihn und sein Team ist dabei nur eins wichtig: punkten, punkten, punkten.