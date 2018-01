Trainer Oliver Richter als Schiedsrichter aktiv

Stefan Zwahr

Borgsdorf (OGA) Oliver Richter polarisiert. Beim TuS 1896 Sachsenhausen, den er als Trainer zur Vizemeisterschaft in der Fußball-Brandenburgliga führte, genießt der 33-Jährige hohes Ansehen. Außenstehende kritisieren sein Auftreten an der Seitenlinie. Richter bringt sich voller Emotionen ein, fällt immer mal wieder durch lautstarke Diskussionen mit den Unparteiischen auf.

Kann der frühere Jugendcoach des BFC Dynamo verstehen, dass er mit seiner Art für Zündstoff sorgt? "Viele Leute kennen halt nur Oliver Richter aus den 90Minuten beziehungsweise aus den Hallenturnieren. Aber es gibt auch noch einen Trainer Oliver Richter davor und danach. Und da ist der Umgang deutlich anders."

Dies zeigte sich am Sonnabend. Da begab sich Richter quasi in die "Höhle des Löwen". Beim "Pfeifen-Cup", dem Turnier des FSV Forst Borgsdorf für Schiedsrichterteams, stellte er sich nicht nur dem Gespräch- er fungierte sogar als Referee. "Respekt vor der Tatsache, dass er es macht. Da muss ich echt den Hut ziehen", bemerkte Tino Stein. Der Unparteiische aus Brieselang machte mit Richter beim jüngsten Stadtderby unliebsame Erfahrungen, nachdem er Pascal Wolter des Feldes verwiesen hatte. Nun änderte sich die Rollenverteilung. "Oliver Richter hat selbst gesagt: Wenn er die ganze Zeit pöbelt, muss er sich auch mal der Aufgabe stellen. Das hat er gut gemacht. Er hat mit den Spielern gesprochen, hat Ermahnungen gegeben."

Auch von anderen Schiedsrichtern gab es Lob. "Er war genauso gut wie die beiden anderen Schiedsrichter", lautete das Urteil von Michael Reichert. Der Schiedsrichter-Obmann des Fußballkreises hatte den TuS-Trainer kurzfristig eingeladen. "Da Oli immer ein bisschen emotional ist, wenn er als Trainer agiert, haben wir gesagt, er könne doch mal hier mitmachen, damit er mal die andere Seite kennenlernt." Dass Richter tatsächlich kam, rechnet ihm auch Ronny Schabanowski hoch an. "Das war eine ganz starke Aktion."

Richter selbst musste nach der Anfrage nicht lange überlegen. "Ich bin jemand, der sich der Kritik stellt. Und ich bin der Überzeugung, dass sich auch andere Trainer hier mal blicken lassen könnten." Darüber würde sich auch Reichert freuen. "Sie müssen nicht mal pfeifen. Allein, dass man mal ins Gespräch kommt und sich kennenlernt. Bei Trainerlehrgängen ist es auch nie mein Ziel, ihnen groß die Regeln zu erklären, sondern gegenseitiges Verständnis zu wecken."

Von den Spielern der fünf teilnehmenden Mannschaften gab es für Richter nach dem Turnier ehrlichen Applaus. Vier Spiele hatte er geleitet. Neunmeter, Zwei-Minuten-Strafe, Grätschen: Alles war dabei. Diskussionen gab es nach den Entscheidungen des souverän wirkenden Sachsenhausen-Trainers nicht. "Wenn man in einer anderen Rolle ist, ist es immer was besonderes. Ich denke aber, dass wir alle das ganz gut über die Bühne bekommen haben", lautete das Fazit von Richter. Wie fand der das Niveau im Vergleich zu normalen Turnieren? "Es gibt Hallenturniere von der Bundesliga bis zur 2. Kreisklasse. Dazwischen hat es sich angesiedelt."

Dann wurde Richter wieder ernst. "Sicherlich bin ich nicht der angenehmste Trainer. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe." Jeder, der mit ihm zusammenarbeite, bekomme offene und ehrliche Worte. "Die sind nicht immer in der Tonlage, wie es anscheinend gang und gäbe geworden ist in der Gesellschaft. Aber ich kann nur immer wieder betonen, dass der TuS mich nicht für die vierte Saison verpflichtet hätte, wenn es wirklich so wäre, wie es viele darstellen."

Nach dem Turnier saß der TuS-Coach lange mit einigen Unparteiischen zusammen - und war zu Späßen aufgelegt: "Schiedsrichter sind auch nur Menschen, sind aber irgendwann den Weg vom Fußball falsch abgebogen."